Армия Путина делает все, чтобы остановить наступление ВСУ, и надеется на дожди. Интервью с генералом Романенко

В настоящее время Силы обороны Украины перехватили инициативу и российской оккупационной армии и наступают на ряде участков фронта. Глава Кремля Владимир Путин приказал своему министру обороны Шойгу остановить наступление ВСУ до октября. Враг делает для этого все, что может. Он не только перебрасывает резервы на эти участки, но также уповает на погоду, на сезон дождей, когда обороняться действительно легче, чем наступать.

Вместе с тем украинские защитники имеют опыт ведения боевых действий при любой погоде. Все, что им нужно сейчас – предоставление вооружений, которые уже были анонсированы западными союзниками. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– В недавнем интервью 24 каналу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в то время как Путин пребывает в иллюзиях относительно реальной ситуации на украинском фронте, сегодня события будут развиваться по сценарию Генштаба ВСУ, поскольку наши Силы обороны полностью перехватили инициативу. Согласны ли вы с такими оценками?

– Я бы сказал, что инициатива принадлежит нам на отдельных местах, где мы наступаем. А мы наступаем на юге, на Бахмутском, Бердянском, Мелитопольском и слегка на Херсонском направлении. Причем, не только наступаем, но ведем действия теперь уже не только разведывательно-диверсионные, но и по захвату плацдармов на левом берегу Днепра. На востоке инициативу имеет противник. Он сформировал наступательные действия и пытается их продолжать, а мы там обороняемся.

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Поэтому мы перехватили инициативу на юге, а на востоке мы сбиваем инициативу противника.

– Тот же Подоляк заявил, что для ускорения наступления необходимо уничтожить логистику врага. По его словам, 80% поставок идет через Крым, поэтому именно Крым необходимо в первую очередь отрезать от логистических цепочек. Считаете ли вы, что сегодня необходимо использовать именно такой подход?

– Он ничего нового не сказал, в теории и практике ведения войны это известно. Мы помним, что когда наша армия обороняла Бахмут, они били по нашим логистическим каналам. Сейчас под Бахмутом мы делаем то же самое – Клещеевка, Андреевка, взяли часть железнодорожных путей, по которым противник обеспечивает свои силы. Силы обороны взяли под огневой контроль дорогу Бахмут-Горловка, и здесь у врага большие проблемы.

Поэтому вопрос не только в Крыме. По логистике врага нужно бить везде, где можно. Вопрос только в том, чем бить. Мы наращиваем усилия своими безспилотными аппаратами и своим ракетным оружием, но этого недостаточно. Спасибо за ракеты британцам и французам, мы экономим их. От американцев мы пока не получаем ATACMS, а от немцев Taurus. Они все еще сомневаются.

Американцы если и будут давать, то, возможно, небольшую партию и, возможно, кассетные боеприпасы. Это для действий по пехоте. А нам надо разрушать инженерные сооружения на второй и третьей "линии Суровикина".

Нам необходимо вооружение такого типа, не говоря уже об авиации. Но союзники такую помощь откладывают.

– Путин приказал министру обороны Шойгу остановить наступление Вооруженных Сил Украины. Считаете ли вы, что при каких-то определенных условиях это действительно возможно на участках фронта, где Силы обороны сегодня наступают?

– Прежде всего, они перебросили большие резервы, причем, не просто в Запорожскую область, на два эти направления и приостановили наши действия на Бердянском направлении, даже отодвинули на восточном фланге – Новодонецк, Новомайорск. Для этого противник перебросил резервы, в том числе с востока, с Беларуси и даже с Херсонского направления.

Они делают все, чтобы остановить наше наступление, а дальше им может помочь погода. Потому что распутица в большей степени помогает оборонительным действиям, чем наступательным. Поэтому, возможно, Путин имеет в виду эти обстоятельства и ставит такого рода задачи.

Однако мы проводили круглогодичные учения, в том числе перед войной, мы полтора года ведем войну в разных условиях и готовы это делать и дальше. Вопрос лишь в том, чтобы у нас была и предоставлялась союзниками соответствующая техника.

– Говорят, что остатки ЧВК "Вагнер" возвращаются на украинский фронт. Могут ли они существенно усилить армию оккупанта?

– Существенно – нет, потому что количество разное. Если у Пригожина было 20-30 тысяч, было соответствующее обеспечение, вооружение, боеприпасы и так далее. Уткин занимался серьезной подготовкой "вагнеровцев". А сейчас там остатки, полтысячи, плюс-минус пару сотен туда-сюда. Это делает эфэсбэшный кадровик, который был у Пригожина.

Поэтому на каких-то участках фронта могут появиться и действовать "вагнеровцы", но оказывать такое влияние на ход боевых действий, как это было с захватом Соледара, с захватом Бахмута они уже не смогут. Сейчас они задействуют так называемые элитные воздушно-десантные войска и бросают их на Бахмутское и Таврийское направление, чтобы остановить наше продвижение.

Временно им что-то удается, но, чтобы принципиально сорвать наше наступление, врагу нужны новые резервы. Пока их нет.

– Вопрос по поводу энергетической инфраструктуры нашей страны. Есть информация о том, что уже начались целенаправленные атаки врага на эти объекты. Считаете ли вы, что они будут менее успешными, чем в прошлом году?

– Насчет менее успешных… Мы лучше готовились, но готовился и противник. Поэтому только война покажет, насколько это будет иметь место.

Это было бы так, если бы у нас были самолеты, а самолеты союзники пока не дают. Оправдывают всем, чем угодно – обучением языку, еще какими-то организационными вопросами. Но в любом случае все сводится только к политическому решению.

Конечно, к приему самолетов необходимо готовиться, создавать целую систему обеспечения, но с передачей Украине F-16 союзники медлят, как минимум, год. Сроки постоянно передвигаются.

Что касается зенитно-ракетных систем, то нам дают системы ближнего радиуса действия, маловысотные. Противоракетные зенитно-ракетные батареи дальнего действия нам, к сожалению, не дают. От разговоров до дела с их стороны еще очень большой путь.