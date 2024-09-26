Армия Путина начала вклиниваться на новом участке фронта: израильский эксперт оценил опасность

Купянское направление на востоке Украины остается одним из приоритетных для российской оккупационной армии, враг пытается вклиниться в украинскую оборону, но совершить быстрое продвижение не может. Текущая задача противника – выйти к Купянску-Узловому и к реке Оскол.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. "Когда происходят вклинения, и россияне потихоньку приближаются к реке Оскол, безусловно, это представляет определенную опасность", – заметил он, комментируя актуальную карту боевых действий.

"Но сложно судить, каковы резервы, каков запас прочности украинской обороны, какие резервы там пытается задействовать Россия, не зная исходных данных", – уточнил эксперт.

По его оценкам, ситуация на Купянском направлении существенно отличается от ситуации, сложившейся на Покровском направлении. "Тем не менее, опасность там существует. Российское командование на протяжении долгого времени продолжает ставить своей целью захват Купянска-Узлового и выйти к реке Оскол на широком фронте", – констатировал Шарп.

"С одной стороны, россияне считают цель прорыва к реке Оскол в принципе достижимой. Но с другой стороны, когда оборона действует умело и стойко, иногда успешно обороняться можно чуть ли не годами", – сказал он.

Эксперт также пояснил, почему выход к речке имеет большое значение для врага. "Когда река является для тебя линией фронта, ты можешь быть более-менее спокоен в том, что противник тебя успешно не атакует, ты можешь быть спокоен за этот фланг. То есть это удобный географический рубеж с точки зрения обороны и контроля над территорией".

Читайте также полную версию интервью: "Путин собирает 1,5-миллионную армию. Что может пойти не так? Интервью с израильским экспертом Давидом Шарпом".

Как писал OBOZ.UA, российская оккупационная армия практически ежедневно наносит удары по Купянску. В результате удара 9 сентября получили ранения двое мужчин 71 и 49 лет. 13 сентября в результате удара БПЛА пострадала 30-летняя местная жительница.