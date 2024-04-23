Армия Путина получила окно возможностей, но с Часовым Яром очень рискует. Интервью с Жироховым

Как только будут выполнены последние формальные процедуры предоставления Украине военной помощи от США, оружие очень быстро начнет поступать на фронт. Ведь все оно уже находится на территории Европы. Однако сейчас у российской оккупационной армии есть окно возможностей, чтобы продолжать наступление в Украине.

Но в Часовом Яре россияне могут столкнуться с проблемой, которую уже имели в Авдеевке. Если их потери будут слишком велики, они просто не смогут продвигаться дальше, даже если захватят этот населенный пункт. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью BBC предупредил, что Украину ждет тяжелая ситуация, и не только на поле боя. Он прогнозирует наиболее трудный период в мае-июне, хотя и уверяет, что о катастрофе речь не идет. Как вы думаете, что мог иметь в виду генерал? Мощное наступление оккупационной армии или что-нибудь еще?

– Здесь две составляющие. Во-первых, это окно возможностей для россиян. Закон о мобилизации в Украине начнет действовать с 18 мая, но он заработает не сразу. Потребуется время, чтобы набрать людей, дать им базовую подготовку и т. д. То есть сразу 200 тысяч у Сырского не будет.

Второй вопрос – американская помощь. Даже если она пойдет в Украину очень быстро после того, как будет проведена через Конгресс и подписана Байденом, но все же к середине мая ее еще будет недостаточно для того, чтобы отразить наступление. И этот период россияне используют именно для наступления на нескольких участках фронта. По меньшей мере на троих они планируют наступать.

К тому же россияне продолжают проводить свои специальные психологические операции. Они уже начали вбрасывать месседж, мол, президент Зеленский после какого-то числа мая будет нелегитимным. И именно этим они будут пытаться раскачать ситуацию.

Итак, по поводу сроков: именно так, середина мая – начало июня, когда у россиян еще будут ресурсы, чтобы пытаться наступать.

– Можем ли мы надеяться, что американская военная помощь в короткие сроки станет ощутимой на фронте? Поможет ли это отразить то самое летнее наступление врага, о котором много говорят? Куда же должна быть направлена эта помощь в первую очередь?

– Эта помощь придет очень быстро, потому что все оружие уже находится в Германии. Потому буквально сразу она уйдет на фронт. Но здесь снова огромные вопросы. Конечно, нам прежде всего нужны боеприпасы, ракеты и тому подобное, это все понятно. Но вопрос, каким именно бригадам будут передаваться новые поставки.

– По оценкам большинства экспертов, российские управляемые авиабомбы сегодня представляют наибольшую угрозу. Есть ли у союзников Украины средства противодействия, которыми они могли бы поделиться с нами? Можем ли мы рассчитывать, что такие средства находятся в пакете помощи от США?

– Очевидно, что любая помощь от США – только по запросу Генерального штаба. Естественно, что-то такое есть. Но надеяться, что у нас будет эффективное оружие против КАБов, я бы не стал, потому что для этого нужно усиление всей фронтовой ПВО. Не только какие-то отдельные элементы, а вся система, которая будет работать либо на сбивание этих КАБов, либо на то, чтобы уничтожить их носители – будь то на подходе к цели или на отходе.

– Президент Зеленский назвал наиболее опасные направления на фронте. Это прежде всего Часов Яр, а также Покровское, Кураховское и Купянское направления. По вашим оценкам, есть ли опасность прорыва фронта? Вы сказали, что враг наверняка захочет воспользоваться этой паузой, пока помощь от США не поступила. Но почему не наоборот? Почему РФ не станет беречь резервы и силы, чтобы иметь возможность давать отпор Силам обороны?

– Прежде всего, они еще не начинали мобилизацию, поэтому ожидаемо могут рассчитывать на усиление и дополнительные вооружения, которые они, очевидно, уже заказали в Иране и Северной Корее, а также на собственные государственные программы. Поэтому они могут совсем не останавливаться в своем наступлении.

Но здесь вопрос, какие потери они будут нести. Ситуация с Авдеевкой может повториться. То есть они взяли Авдеевку, но наступать дальше у них уже не было сил и средств. Им нужно было переформатироваться, бросить туда свежие силы – и только тогда они начали наступать.

Такая же ситуация может быть и с Часовым Яром: если мы его теоретически потеряем, то потери россиян будут очень велики. В таком случае у них не будет возможности наступать на Константиновку, Славянск или еще куда-то дальше. Но очевидно, что они готовят наступление и оно возможно на любом участке фронта.