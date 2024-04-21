'Армия РФ должна нести потери каждый день': Зеленский рассказал о самых горячих направлениях фронта

Самыми горячими точками на фронте сейчас являются Часов Яр на Донетчине, Покровское, Кураховское, а также Купянское направления на Харьковщине. Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия должна нести потери каждый день, и каждый день приближает нас к миру.

Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения в воскресенье, 21 апреля. Соответствующее видео опубликовал офис президента.

"Только что был доклад Главкома Сырского – о самых горячих точках фронта. Часов Яр и другие ключевые направления в Донецкой области: Покровское, Кураховское, а также Харьковщина – Купянское направление. Наши позиции, результаты. Я благодарю каждого солдата, каждого командира, всех наших боевых подразделений, которые действительно метки и устойчивы", – сказал Зеленский.

Он добавил, что доложил сегодня Главком и по поводу поражения целей на оккупированной территории.

"Реализованные операции и подготовка запланированных. Российская армия должна нести потери каждый день, и каждый такой день – российские потери – приближает для нас такой нужный мир. Говорил также с министром обороны Умеровым, и ключевое – это ПВО. Делаем все возможное, контактируем со всеми партнерами, чтобы увеличить защиту неба – увеличить количество и качество систем ПВО в руках наших воинов. Каждый лидер и каждая страна, которые в этом помогают, есть настоящие спасители жизни", – отметил президент.

Кроме того, Зеленский рассказал, что официальный Киев продолжает сейчас контакты с американской стороной на всех уровнях. Для нас чрезвычайно важно быстрое принятие Сенатом оперативного решения по поддержке украинского пакета.

"Поэтому и на уровне Офиса, на уровне наших дипломатов активно работаем, чтобы был позитив политический, в быстром утверждении пакета, а также и позитив в самом пакете – его правильное наполнение, наполнение тем, что так ожидают наши воины на фронте. Это время между политическими решениями и реальными поражениями врага на фронте, между утверждением пакета и силой наших ребят – время должно быть максимально коротким. И сила именно такой, которая действительно может изменить ситуацию на передовой. Фронтовое ПВО нужно так же, как и защита наших городов и сел. Наши дальнобойные возможности. Наша артиллерия. Наши возможности расширять пространство нашего контроля", – подчеркнул он.

Президент добавил, что каждый день сейчас чрезвычайно важен – важен в коммуникациях, политике и логистике. Он поблагодарил всех наших друзей в Соединенных Штатах и всех наших партнеров в мире, кто, как и мы в Украине, понимает общие возможности и задачи.

"Все методы вместе должны останавливать российский террор, ограничивать российский потенциал войны и заставлять Путина признать очевидное – признать, что эта война ничего ему не даст. Я благодарю всех, кто с Украиной и в Украине! Спасибо всем, кто дерется ради нашего государства и ради наших людей, благодарю всех, кто помогает, благодарю всех, кто работает на украинскую силу и защищает жизнь", – резюмировал Зеленский.

Напомним, после того, как Палата представителей Конгресса США 20 апреля поддержала дополнительную помощь Украине, глава государства Владимир Зеленский поблагодарил американских политиков, отдавших голоса "за". Он надеется на скорейшее дальнейшее рассмотрение документа в Сенате и подпись президента США Джо Байдена.

Как писал OBOZ.UA, ранее в интервью бразильским журналистам Владимир Зеленский отметил, что за 30 лет существования независимой Украины государство-террорист Россия делала все, чтобы уничтожить наш военно-промышленный комплекс. Теперь в условиях полномасштабной войны приходится в сжатые сроки возобновлять производство оружия.

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