Армия Путина смещается от Покровска и формирует новую ударную группировку. Интервью с Селезневым

Активность российской оккупационной армии на наиболее приоритетном направлении – Покровском – может быть связана с тем, что враг "смещает акцент" на другой участок фронта, расположенный на север и северо-восток. Противник может формировать ударную группировку, чтобы наступать в направлении Константиновки. Еще одна причина определенного снижения активности – выхолащивание наступательного потенциала агрессора благодаря умелой обороне защитников Украины.

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Как ситуация на фронте может развиваться дальше? Украинская армия обеспечена необходимыми вооружениями, как минимум, на первую половину текущего года. Но затем все будет зависеть от двух главных факторов: эффективности отечественного ВПК и эффективности военной помощи европейских партнеров нашей страны.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Судя по последним сводкам Генштаба, после небольшого всплеска активности враг вернулся к прежнему уровню боевых действий. Ежедневно количество атак не превышает сотни. Если посмотреть на карту боевых действий, то можно увидеть, что и продвижение противника нельзя назвать серьезным, в частности на наиболее приоритетном Покровском направлении. Допускаете ли вы, что можно говорить о смене тактики врага? Какова ваша оценка текущего положения дел? В каком направлении может развиваться ситуация?

– В первую очередь, хотел бы предостеречь от пребывания в иллюзиях о том, что уменьшение количества боевых столкновений – это четкий сигнал, свидетельствующий о том, что российская армия ищет варианты для замирения. Нет. Каждые сутки порядка 1000-1400 убитых и покалеченных российских военнослужащих, и это говорит о том, что интенсивные боевые действия продолжаются.

Российская армия не имеет возможности продвигаться? Вполне возможно, что это связано с тем, что до этого украинская армия эффективно использовала методы ведения оборонительных боев, которые привели к выхолащиванию наступательного потенциала российской армии.

Некоторая стагнация, которая сейчас наблюдается на Покровском направлении, может свидетельствовать о том, что противник пытается несколько сместить акценты своих действий в направлении на Торецк и на участок между Мирноградом и Торецком. То есть на формирование ударной группировки, которая будет действовать в направлении на Константиновку. На это очень похоже.

Так ли это будет или нет, время покажет, но говорить о стагнации на поле боя, как минимум, некорректно. Все-таки сотня боестолкновений на разных участках фронта – это смерть и разрушение. Даже если их будет всего пара десятков, это все равно боевые действия. Поэтому я не верю в успехи переговорных треков. Скорее всего, лишь на поле боя будет решаться судьба этой войны.

– Вы могли бы оценить перспективы стабилизации фронта и даже контрнаступательных действий Сил обороны, в частности, с учетом последних очень ярких заявлений в поддержку Украины со стороны ее европейских союзников? Можно ли надеяться на то, что ситуация будет иметь позитивный трек?

– Ресурс у украинской армии для эффективной обороны на первую половину года есть. Думаю, эти поставки вкладываются в концепцию постепенного пополнения ресурсов. Есть информация о том, что до 2026 года благодаря стараниям администрации Байдена Украина будет получать вооружения и технику от американцев в рамках долгоиграющих проектов.

Поэтому я думаю, что, как минимум, на первую половину года оружие у нас есть. А что будет далее? Возникает вопрос эффективности работы украинской оборонной промышленности и эффективности работы в рамках военно-технического сотрудничества наших европейских партнеров.

Я не доверяю даже самым обнадеживающим заявлениям, потому что слова – это слова. Действия, направленные на усиление нашего боевого потенциала – это хорошая история. Очевидно, что наши западные, в том числе европейские партнеры обещают много, но передают не все. Как минимум, две из обещанных батарей Patriot американцы нам не передали. Шесть обещанных NASAMS тоже. Номенклатура вооружений, которые нам обещали, но не передали, достаточно велика. Поэтому все будет определяться поставками.

Мы слышали так много обнадеживающих заявлений в течение этих трех лет… Совбез ООН принял абсолютно нейтральную, импотентную резолюцию по российско-украинской войне, в которой война не называется войной, а "конфликтом". Поэтому я имею очень большой скепсис по поводу способности наших западных партнеров быть эффективными. Единственный эффективный аргумент в этом противостоянии – это вооруженная мотивированная украинская армия.

– На фоне переговорного трека, который, возможно, завершится мирными переговорами, наверное, было бы неплохо, если бы Украина вышла на них с достаточно сильными позициями. Считаете ли вы, что именно сейчас, в ближайшие недели ВСУ необходимо собрать силы и резервы и показать успех на поле боя?

– Ни в коем случае. Я категорически против. В нынешней российско-украинской войне мы уже имели такой трек, когда под колоссальным давлением наших западных партнеров начали контрнаступательную операцию летом 2023 года. Понесли колоссальные потери, получили мизерные территориальные приобретения – я имею в виду бои на юге Запорожской области.

Ни в коем случае. Самый ценный актив, который мы на сегодняшний день имеем – это украинская армия, и надо всячески его беречь, в том числе за счет реализации задач в рамках стратегической обороны. Атаки и контратаки – это колоссальные потери. Нам необходимо сохранить то, что мы имеем. Сточив в контрнаступательных действиях нашу армию, мы просто потеряем самый действенный аргумент, который будет котироваться и на переговорном треке с РФ, с администрацией США или с европейскими партнерами.

Поэтому армию необходимо максимально беречь. А просто создавать прецеденты, чтобы у Трампа или европейских визави появились какие-то обнадеживающие моменты, я думаю, не следует. Война – история абсолютно рациональная. Есть украинский воин с оружием – есть Украина. Потеряем украинского воина с оружием – некому будет защищать Украину.