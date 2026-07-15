Армия РФ атаковала Краматорскую общину: погибли два человека, есть раненые. Фото

В четверг, 15 июля, российские оккупанты нанесли удар по Краматорской общине в Донецкой области. По предварительным данным, в результате вражеской атаки погибли два человека, по меньшей мере трое – получили ранения.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин. На месте обстрела находятся все экстренные службы.

Российский террор продолжается

"По меньшей мере 2 человека погибли и 3 получили ранения в результате очередного удара по Краматорской общине", – написал чиновник.

По его словам, днем российские войска нанесли удар по поселку Ясная Поляна. В настоящее время специалисты уточняют информацию о количестве пострадавших и масштабах разрушений, а на месте работают все профильные службы.

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Филашкин также отметил, что это был не первый вражеский обстрел Донецкой области в течение дня.

"Напомню, что сегодня утром россияне уже обстреливали Краматорск и ранили 5 человек", – говорится в сообщении.

Глава Донецкой областной государственной администрации подчеркнул, что войска РФ целенаправленно атакуют гражданское население, чтобы превратить каждый мирный день в очередную трагедию.

"За все свои военные преступления они будут отвечать!" – заверил он.

Напомним, ранее российские войска днем нанесли массированный авиаудар по Краматорску и поселку Беленькое в Донецкой области. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека, среди них 14-летний подросток, еще 13 человек получили ранения. Оккупанты сознательно нанесли удар по жилым кварталам.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июля российские войска атаковали Киевский район Харькова ударным беспилотником, который попал в жилой многоэтажный дом. В результате удара в квартире возник пожар. На месте работали спасатели и экстренные службы.

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