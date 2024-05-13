Армия РФ атакует по всем направлениям, ВСУ наносят огненное поражение по врагу: около 140 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают атаковать по всем направлениям, однако понесут потери, поскольку Вооруженные Силы Украины наносят огненное поражение по врагу. За сутки было зафиксировано около 140 прямых боевых столкновений между захватчиками и украинскими защитниками.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 20:00 понедельника, 13 мая. Так, в течение суток было зафиксировано 6 ракетных и 64 авиационных удара, а также 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским населенным пунктам.

На Харьковском направлении количество боевых столкновений возросло до 13, но наши войска действуют решительно, нанося огневой поражение противнику и закрепляясь на занятых позициях. Также украинские защитники способствуют эвакуации мирных жителей из пострадавших районов.

На Купянском направлении за текущие сутки удалось отразить 15 атак, а на Лиманском – 9.

На Северском направлении противник совершил 15 атак, но не смог добиться успеха. На Покровском направлении количество вражеских атак увеличилось до 33, но наши воины отразили их.

На Кураховском направлении враг при поддержке авиации 13 раз пытался прорвать нашу оборону, но безуспешно. На Времивском направлении ВСУ удалось отразить 11 атак. По остальным направлениям обстановка без изменений.

Силы обороны внимательно отслеживают действия противника и реагируют на изменения обстановки, принимая оперативные решения по обеспечению контроля на поле боя.

В течение суток авиация и ракетные войска нанесли удары по объектам противника, уничтожив артиллерийское средство, радиоэлектронную борьбу, пункт управления, состав боеприпасов и районы сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, наши воины сбили вражеский самолет Су-25.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты продолжают атаковать на севере Харьковской области. Украинские защитники отбивают абсолютно все атаки врага, однако в Харьковской области есть расширение серой зоны, ведь захватчики целенаправленно растягивают оборону ВСУ.

– На фоне нового наступления оккупантов заместителя начальника Генштаба ВСУ Михаила Драпатого назначили командующим ОТУВ "Харьков". Он заменит в должности Юрия Галушкина.

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