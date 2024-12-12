Армия РФ без успеха штурмовала позиции украинских подразделений: на фронте произошло 194 боевых столкновения – Генштаб

Проходит тысяча двадцать вторая широкомасштабная война, которую Россия ведет против Украины. Враг в дальнейшем главные усилия сосредотачивается на Покровском направлении. Однако украинские защитники срывают оккупантам их планы наступления.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 11 декабря по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 194 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Враг нанес 15 авиационных и два ракетных удара, привлек 24 КАБ и две ракеты, применил 407 дронов-камикадзе, совершил около трех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении российские террористы шесть раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск.

На Купянском направлении враг четырнадцать раз враг атаковал наши укрепления в районах Западного, Песчаного, Лозового и Загрызового, сейчас ведутся три боестолкновения.

На Лиманском направлении украинские воины отбили десять атак врага вблизи Твердохлебового, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Григорьевки, Копанок и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении враг предпринял одну попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населённого пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении завершились неудачей две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

На Торецком направлении кафиры сегодня пять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецкая. До сих пор ведутся два боестолкновения. Авиационный удар получили населенные пункты Крымское и Петровка, на которые враг сбросил три управляемые бомбы.

На Покровском направлении противник атакует позиции украинских защитников при поддержке бомбардировочной авиации. В течение дня враг совершил 39 наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лисовка, Миролюбовка, Луч и Покровск.

Наши защитники мужественно держат рубежи, отразили 36 вражеских атак, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 187 и ранили 239 окупантов. Уничтожены один миномет, одна переносная станция радиоэлектронной борьбы и восемь единиц автомобильной техники россиян. Также повреждена одна боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 47 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Солнцевки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахового, Дачного, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки и Успеновки. Наши защитники на данном направлении ликвидировали 68 и ранили 122 кафира, к тому же обезвредили два танка, восемь боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники врага. К тому же поврежден вражеский танк и четыре боевых бронированных машины.

На Времивском направлении в течение дня отражены 19 атак вражеских подразделений в районах Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки. До сих пор ведется одно боестолкновение. Во время наступательных действий противник активно применял авиацию по районам населенных пунктов Комар и Разлив, сбросив десять управляемых авиационных бомб.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну атаку россиян вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

На Курском направлении сегодня наши защитники отбивали 21 вражеский штурм. Кроме того, враг нанес 316 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам области и позициям наших защитников.

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