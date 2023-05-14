Армия РФ безуспешно атаковала под Бахмутом, они пытаются закрыть нехватку живой силы новой партией заключенных – Генштаб

За прошедшие сутки на востоке Украины произошло 57 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. В частности, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Бахмута Донецкой области.

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При этом противник и дальше пытается пополнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц из РФ. Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ в Facebook на утро 14 мая.

Восполнение потерь российской армии

В частности, в районе населенного пункта Можняковка Луганской области, организована подготовка около 800 таких вновь прибывших.

Также недавно отмечено прибытие около 200 заключенных в один из полевых лагерей противника во временно оккупированном Роговом Луганской области для прохождения 4-недельного курса общевойсковой подготовки. До конца месяца ожидается прибытие еще до 250 осужденных.

В районе Новопетровки Запорожской области на территорию полигона для военной подготовки недавно прибыли около 400 наемников из состава российских зэков, завербованных ЧВК "Вагнер". Подготовка продлится несколько недель. В ближайшее время для военной подготовки ожидается прибытие еще 400 наемников из числа российских осужденных.

Потери РФ за минувшие сутки

В течение 13 мая авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и 4 удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками сбиты 3 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10", уничтожены 2 разведывательных дрона типа "Zala", 4 барражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще 5 – неустановленного типа.

Со своей стороны подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, реактивную систему залпового огня на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны, 2 состава боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Российские обстрелы

За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БПЛА “Shahed-136/131". По уточненной информации 18 из 23 были уничтожены нашими защитниками. В результате попаданий, взрывными волнами повреждено около 50 многоэтажек, частных домов, культур заведений Есть более 30 раненых среди гражданских лиц.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, в частности по городам Тернополь и Николаев, в результате чего ранены среди гражданских граждан, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, враг нанес 79 авиационных ударов и совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области есть погибшие и раненые гражданские лица. Среди них есть дети. Разрушен частный дом, повреждены 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Прогресс, Мхи, Семеновка, Новгород-Северский Черниговской области и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Клюсы, Елино, Заречье, Мхи, Медведевка, Янжуловка, Гремяч Черниговской области и Старая Гута, Демьяновка, Бачевск, Свободная Слобода, Бобиловка, Волфине, Степок, Рясное, Поповка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Старица, Огурцово, Домашнее, Гатище, Плетеневка, Бочково, Нестерное, Бударки на Харьковщине.

В Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Табаевка, Никополь Харьковской области и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменному, Спорному и Берестову – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут и Белая Гора. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Васютинское, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка и Северное. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Дружба, Северное, Южное, Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиаудару по району Авдеевки и обстрелял Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаудару вблизи Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области, Бурлацкое, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Берислав и Казацкое Херсонской области.

Обстреляли населенные пункты Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Дмитровка, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области и Херсон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в аналитике американского Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины продолжают контратаки в районе Бахмута Донецкой области. По разным данным, за прошедшие три дня нашим войскам удалось освободить в общей сложности от 16,85 до 17,3 квадратных километров;

– 13 мая в Тернополе и Тернопольской области прогремели взрывы, в областном центре есть попадание в складские помещения. В результате обстрела травмированы двое гражданских граждан.

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