Армия РФ искала в Украине Patriot во время последней массированной атаки: Гуменюк объяснила тактику

Военные страны-агрессора России во время массированной дроновой и ракетной атаки на Украину 9 марта испытывали противовоздушную оборону. В частности, враг выискивал системы MIM-104 Patriot, о которых сообщалось накануне.

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Оккупанты пытались узнать, правда ли наша страна уже защищена таким вооружением. Об этом рассказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы ожидали накопления сил и средств, отслеживали тщательно действия врага и понимали, что готовятся волнообразные атаки. В то же время мы все были готовы к тому, что они будут выискивать новую тактику действий, в том числе и противодействие нашей ПВО", – отметила она.

Представитель ОК "Юг" объяснила суть волнообразной воздушной атаки оккупантов. В частности, указала, что прежде всего те применили дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства, обстреливая определенные объекты и отвлекая нашу ПВО.

Далее последовал массированный удар ракет различного базирования, которые уже использовались, в том числе для поиска систем ПВО.

В дальнейшем агрессор прибег к применению беспилотников уже для проверки результатов ударов и доразведки работы противовоздушной обороны.

А затем совершил новую волну обстрелов, используя среди прочего баллистические ракеты, например "Кинжал", которые наши силы ПВО пока не могут сбивать.

"Совершенно очевидно, что такую тактику враг использовал для того, чтобы приписать себе хоть какие-то победы. И проверить нашу готовность на них реагировать. Немалую роль в этом сыграла такая предварительная информация о том, что Украина уже оснащена системами Patriot. И они пытались убедиться, так ли это на самом деле", – отметила Гуменюк.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина пока не получила зенитных ракетных комплексов Patriot. Он намекнул, что как только эта система собьет первый вражеский самолет, об этом сразу сообщат.

Напомним: по данным Генштаба ВСУ, во время массированной атаки 9 марта, которая привела к новым разрушениям и жертвам, ВС РФ совершили 95 пусков ракет разного базирования, 34 ракеты были уничтожены Силами обороны. Также враг нанес 31 авиационный удар, в частности, использовал восемь БПЛА типа "Шахед-136", половина которых сбита, а еще совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

У страны-агрессора нет больших запасов гиперзвуковых ракет типа "Кинжал", которые несут самолеты МиГ-31К. На вооружении армии РФ в настоящее время может быть более 40 таких ракет. Однако их не могут сбивать средства противовоздушной обороны, которые есть в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 11 марта на боевом дежурстве в Черном море находились пять военных кораблей РФ, среди которых носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до семи ракет. В Азовском море стоял еще один вражеский корабль.

Гуменюк пояснила, что вывод российских ракетоносителей в море может свидетельствовать о новой подготовке РФ к точечным ракетным ударам по Украине.

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