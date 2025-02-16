Армия РФ изменила тактику атак БПЛА: вводят в заблуждение и маневрируют

Россияне продолжают атаковать украинские города и села ударными дронами. В то же время, в последнее время они изменяют тактику применения "Шахедов".

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Сейчас, в частности, во время атак на юг Украины, оккупанты экспериментируют с высотой полета дронов-камикадзе и пытаются максимально запутать их маршруты, чтобы ввести в заблуждение украинскую ПВО. Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук 24 каналу.

По его словам, среди приоритетных целей врага – расположенная на юге Одесщины портовая и припортовая инфраструктура. Иногда атаки приводят к разрушениям.

"Россияне активизировали атаки "Шахедами". Заходят они с моря, пытаясь максимально запутать маршруты", – отметил Братчук.

При этом захватчики изменяют высоту полета дронов. К примеру, сначала они могут идти над морем, а потом поднимаются вверх и двигаются в другом направлении.

"Наши Силы противовоздушной обороны работают очень активно. Есть уничтожение дронов, но обломки, к сожалению, попадают на инфраструктуру", - отметил спикер УДА "Південь".

Попадают под российские удары и жилые дома в Одессе и населённых пунктах региона. А недавно обломками сбитого "Шахеда" было повреждено и одно из сельскохозяйственных предприятий.

"Враг активно воюет с нашей пшеницей как на Одесщине, так и на Николаевщине", – подчеркнул Братчук.

Представитель Украинской добровольческой армии "Південь" добавил, что, кроме дронов, постоянной остается угроза баллистических ударов – в частности, для Одессы, Николаева, Херсона и Запорожья.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 16 февраля армия РФ совершила массированную атаку на Николаев. Там возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

В облцентре зафиксированы и другие разрушения. Известно о пострадавшем.

Всего ночью над Николаевщиной силы ПВО сбили 9 "Шахедов".

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