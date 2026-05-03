Армия РФ массово применила БпЛА-имитаторы 'Пародия' на Киевщине: названа причина

Во время последней атаки на Киевщину оккупанты использовали необычную тактику, применив дроны-имитаторы. Речь идет о массовом использовании БПЛА типа "Пародия", которые должны отвлекать украинскую противовоздушную оборону.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов, также известный как "Флеш". Он описал особенности атаки и объяснил назначение таких беспилотников.

По его словам, атака отличалась от предыдущих, в частности из-за нетипичного вида дронов, на который обратили внимание жители нескольких районов. После многомесячного перерыва оккупанты снова начали активно использовать имитаторы "Пародия".

Основная функция этих беспилотников – отвлекать внимание систем ПВО. В воздухе одновременно находились десятки таких аппаратов, которые кружили над территорией, создавая звуковой эффект приближения дронов.

Также отмечается, что россияне продолжают тестировать новые подходы к применению БПЛА.

Напомним, вечером в субботу, 2 мая, российские захватчики устроили очередную атаку на Киев. Враг направил на украинскую столицу ударные БПЛА, по ним начали работу силы ПВО.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на 2 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 163 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 142 цели.

