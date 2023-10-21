Армия РФ на Запорожском направлении понесла пятикратные потери по сравнению с ВСУ — The Wall Street Journal

С начала контрнаступления Украина уничтожила 177 российских артиллерийских установок, включая системы реактивного залпового огня. На Запорізькому напрямку, який став центром контрнаступу, Росія втратила 92 гармати, тоді як Україна понесла втрати у кількості 19 артилерійських установок.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на данные независимой группы WarSpotting, которая отслеживает потери во время войны. Такой результат свидетельствует о том, что Украина отточила свою систему обнаружения и уничтожения русской артиллерии, давая своим вооруженным силам важное преимущество, когда они пытаются продвинуться вперед и вернуть оккупированные территории.

Украина в этом соревновании получила преимущество благодаря более высокой точности своей артиллерии, что стало возможным благодаря использованию западного оборудования и украинской изобретательности. По словам солдат на передовой, это позволило украинским силам установить партитет в этой сфере, где раньше у России было преимущество. В то же время, по словам военных, Россия также усовершенствуется, используя беспилотники для управления своими тяжелыми артиллерийскими установками.

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"Это одно из ключевых тактических соревнований, — сказал оборонный аналитик Майкл Кофман. – А поскольку война в значительной степени ведется за счет эффективного использования артиллерии, это одна из главных разворачивающихся битв".

Как отмечает издание, прогресс любой стороны зависит от того, сможет ли она заставить замолчать или по крайней мере заглушить вражеское оружие, чтобы пехота и техника могли наступать дальше.

В то же время, согласно недавнему исследованию, опубликованному в Журнале Американского колледжа хирургов, около 70% украинских боевых потерь являются результатом артиллерийских ударов. Поэтому изъятие российского оружия из боя спасает жизнь украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия пытается оцепить Авдеевку. Для этого враг бросает в бой множество живой силы и техники. Однако украинские военнослужащие держат оборону и наносят россиянам существенные потери.

Напомним, командование российской оккупационной армии до сих пор надеется на успех на Авдеевском направлении. В течение 20 октября войска РФ продолжили наступление и имели частичный успех.