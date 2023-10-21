Армия России перегруппировалась и возобновила наступление на Авдеевку – ISW

Командование российской оккупационной армии по-прежнему надеется на успех на Авдеевском направлении. В течение 20 октября войска РФ продолжили наступление и имели частичный успех.

Захватчики продолжают наступать несмотря на тяжелые потери техники и личного состава. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российские войска добились небольших успехов к западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки). Также оккупанты захватили украинский опорный пункт возле свалки к северо-востоку от Авдеевки, продвинулись к железнодорожной станции к северу от Авдеевки.

В то же время российская армия безуспешно атаковала вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки), к югу от Авдеевки, возле Степового (8 км к северо-западу от Авдеевки) и возле Новокалиново (11 км к северо-западу от Авдеевки). По сообщению Генштаба ВСУ, что украинские силы отразили атаки российских войск в районе Авдеевки, Новокалиново, Степового, Первомайского и Северного.

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В течение 20 октября под Авдеевкой украинские силы повредили и уничтожили почти 50 российских танков и более 100 бронемашин. При этом за последние четыре дня воины ВСУ уничтожили 200 российских бронемашин. В свою очередь глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска пытаются отремонтировать поврежденную технику еще в полевых условиях.

Стоит отметить, что российские пропагандисты жалуются на то, что эффективность российского контрбатарейного огня под Авдеевкой снижается из-за плохой связи и неспособности накопить боеприпасы перед наступлением. Примечательно, что первоначальные российские наступательные операции в районе Авдеевки 10 октября также привели к высоким потерям российской техники. Аналитики уверены, что тот факт, что российские войска перегруппировались и возобновили наступление после первых атак, позволяет предположить, что российское военное командование плохо расставляет приоритеты наступательных операций.

Напомним, российские войска приступили к новой волне штурмов на Авдеевском направлении с 19 октября. Штурмуют так же интенсивно, как в первые дни наступления, которое началось 10 октября.

Ранее сообщалось, что в районе Авдеевки Россия делала ставку на прорыв "бронетанкового кулака". Однако план по окружению населенного пункта за десять дней штурмов врагу реализовать не удалось. Продвижение оккупационных войск сейчас незначительное, а потери – колоссальные.