Армия РФ не оставляет попыток окружить Авдеевку, но ВСУ держат оборону и наносят врагу многочисленные потери – Генштаб

Российская оккупационная армия пытается окружить Авдеевку. Для этого враг бросает в бой огромное количество живой силы и техники. Однако украинские военнослужащие держат оборону и наносят россиянам существенные потери.

За прошедшие сутки произошло более 100 боевых столкновений. Российские войска продолжают использовать присущую себе тактику террора и обстреливают гражданские объекты. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 21 октября.

Ночью российские террористы нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты "Искандер-К" и ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Также враг цинично нанес ракетный удар по школе в Константиновке Донецкой области, здание учебного заведения почти полностью разрушено. Всего враг нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушения и повреждения получили школа, многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

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