Превратили в пепел: нацгвардейцы сожгли большой полевой склад БК окупантов. Видео

Воины 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины превратили в пепел крупный полевой склад БК армии РФ на юге, где российские захватчики накапливали артиллерийские снаряды и противотанковые мины. По позициям врага отработали аэроразведчики.

Об этом 19 октября рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. В его Telegram-канале также было опубликовано видео мощного удара (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

"Гвардейцы сожгли большой полевой склад БК войск РФ. В нем оккупанты накапливали артиллерийские снаряды и противотанковые мины. Благодаря работе аэроразведчиков 11-й бригады им. М. Грушевского все это теперь превратилось в пепел", – говорится в сообщении.

Видео дня

Также отмечается, что на этой неделе аэроразведчики уничтожили:

– два склада БК;

– пять единиц автомобильной техники;

– два миномета;

– две моторные лодки;

– вышку радиосвязи;

– комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".

Как сообщал OBOZ.UA, за прошлые сутки ВСУ "отминусовали" около 630 оккупантов. С начала масштабного вторжения армия РФ потеряла уже 290 680 человек личного состава.

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