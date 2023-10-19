Превратили в пепел: нацгвардейцы сожгли большой полевой склад БК окупантов. Видео
Воины 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины превратили в пепел крупный полевой склад БК армии РФ на юге, где российские захватчики накапливали артиллерийские снаряды и противотанковые мины. По позициям врага отработали аэроразведчики.
Об этом 19 октября рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. В его Telegram-канале также было опубликовано видео мощного удара (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).
"Гвардейцы сожгли большой полевой склад БК войск РФ. В нем оккупанты накапливали артиллерийские снаряды и противотанковые мины. Благодаря работе аэроразведчиков 11-й бригады им. М. Грушевского все это теперь превратилось в пепел", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что на этой неделе аэроразведчики уничтожили:
– два склада БК;
– пять единиц автомобильной техники;
– два миномета;
– две моторные лодки;
– вышку радиосвязи;
– комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".
Как сообщал OBOZ.UA, за прошлые сутки ВСУ "отминусовали" около 630 оккупантов. С начала масштабного вторжения армия РФ потеряла уже 290 680 человек личного состава.
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