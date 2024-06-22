Армия РФ наращивает темпы наступательных действий: Силы обороны уничтожают личный состав и технику врага – Генштаб

С начала суток вражеские силы активизировали свои наступательные и штурмовые операции, пытаясь прорваться через украинские оборонные линии и вытеснить наших защитников с занятых позиций. Число боевых столкновений по всей линии фронта достигло 121.

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Самые интенсивные бои сейчас проходят на Покровском направлении. Украинские защитники эффективно противостоят российским оккупантам, уничтожая их личный состав и технику. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 19:00 субботы, 22 июня.

Ситуация в Харьковской области остается напряженной из-за коварных ракетно-бомбовых ударов с территории России. Во второй половине дня четыре управляемых авиационных бомбы ударили по гражданской инфраструктуре Харькова и его окрестностей, что привело к жертвам среди мирного населения.

На Купянском направлении украинские военные успешно отразили 14 штурмовых атак противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки, Стельмаховки и Песчаного. Сейчас продолжаются еще три активных боестолкновения.

Восемь атак врага были отражены вблизи населенных пунктов Терны и Невского на Лиманском направлении.

На Краматорском направлении украинские силы отразили четыре атаки в районе Ивановского, Григоровки и Нового, в то время как продолжается еще одна боевая операция.

На Торецком направлении количество штурмов увеличилось до 14, из которых восемь были отбиты, а шесть продолжаются.

На Покровском направлении произошло 38 атак, из которых 27 удалось отбить, а еще 11 продолжаются.

Бои также продолжаются на Кураховском направлении, где с начала суток зафиксировано 14 атак у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Восемь из них отбиты, шесть продолжаются.

В других направлениях обстановка остается стабильной без существенных изменений.

Напомним, по состоянию на утро 22 июня потери российской армии в живой силе составили 1110 оккупантов и более сотни единиц техники в сутки.

Также сообщалось, что в результате атаки на Курскую область пострадали в рядах оккупантов, среди них – сотрудники ФСБ.

Кроме того, стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе и окрестностях города есть прилет по базе оккупантов и полигона.