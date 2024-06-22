Силы обороны отминусовали 1110 оккупантов и более сотни единиц техники за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отминусовали на фронте 1110 российских оккупантов. Общее количество потерь врага убитыми и ранеными за весь период полномасштабной войны достигло 533 090 лиц.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что к утру 22 июня российская армия не досчиталась также 101 единицы техники.

В частности, ВСУ уничтожили и повредили 8 танков, 28 артиллерийских систем, 11 боевых бронированных машин, 15 БПЛА оперативно-тактического уровня и 4 крылатые ракеты, 23 единицы автомобильной техники и две – специальной.

Напомним, 20 июня ВСУ якобы поразили пусковую установку противовоздушной обороны в Борисовском районе Белгородской области. Установка ПВО была уничтожена недалеко от поселка Борисовка. Это уже второй за июнь удар по ПВО именно в этом районе. Во время прошлого обстрела погибли семь оккупантов.

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Также в Минобороны сообщили, что украинские защитники на этой неделе искусно "демилитаризовали" редкую технику врага, впервые затрофеили "танк-черепаху" и уничтожили FPV-дроном "Ланцет".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР отметили, что Силы обороны сломали планы российских захватчиков по оккупации Боровой в Харьковской области. На этом направлении враг понес значительные потери в живой силе и технике.

– Воины Отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" Национальной гвардии зрелищно уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов. Поразить ящики из БК удалось с помощью БПЛА.

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