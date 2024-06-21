Силы обороны искусно уничтожили редкую технику врага, впервые затрофеили 'танк-черепаху' и уничтожили FPV-дроном 'Ланцет'

Украинские силы обороны продолжают успешно уничтожать неприятельские цели на фронте. Эта также неделя отметилась несколькими важными достижениями.

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В частности, наши защитники искусно "демилитаризировали" редкую технику врага, впервые затрофеили "танк-черепаху" и уничтожили FPV-дроном "Ланцет", сообщили в Министерстве обороны Украины.

На Харьковском направлении нашими силами была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Р-934Б "Синица", которую противник пытался скрыть.

Также ВСУ поразили редкий разведывательный комплекс "Муром-М", способный видеть на расстоянии до 10 км и днем и ночью.

Кроме того, отечественный беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия поразил всепогодный тактический зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".

Также отмечен первый случай, когда украинский FPV-дрон уничтожил российский дрон-камикадзе "Ланцет" во время воздушных боев.

А на Краматорском направлении украинские военные впервые захватили вражеский "танк-черепаху" вместе с его экипажем.

"Бьем оккупанта! Вместе победим!" – отметили в МОУ.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки превратили в металлолом 163 единицы военной техники и вооружение оккупационной армии РФ. Также во время боев ликвидировали и ранили по меньшей мере 1060 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, противотанкисты бригады "Помcта" Луганского пограничного отряда отразили штурм российских оккупантов на Северском направлении. Точными ударами защитники обезвредили две бронемашины и семь захватчиков.

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