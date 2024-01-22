Армия РФ не отказывается от намерений выбить украинские подразделения с левого берега Днепра: ВСУ отбили вражеский штурм – Генштаб

На левобережье Херсонской области оккупационные войска России не отказываются от намерений выбить защитников Украины из занимаемых плацдармов. 22 января на этом участке захватчики совершили один безуспешный штурм наших позиций.

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В целом за сутки (по состоянию на 18:00) в Украине произошло 53 боестолкновения. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке, опубликованной в Facebook вечером в понедельник (698-е сутки полномасштабного российского вторжения).

"Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины. Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов", – рассказали в ГШ ВС Украины.

Военные отметили активное применение захватчиками авиации и FPV-дронов. Во время штурмов ВС РФ используют бронетехнику.

Оперативную обстановку на востоке и юге нашей страны Генштаб назвал сложной.

22 января враг нанес два ракетных и 41 авиационный удары, совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть жертвы среди гражданского населения, разрушения жилых домов и другой инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, без признаков формирования наступательных группировок. Часть подразделений ВС Беларуси выполняет задачи в районах вблизи украинской границы.

На Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ сохраняют военное присутствие в приграничье, продолжают диверсионно-разведывательную деятельность и обстрелы наших населенных пунктов с территории России. Армия страны-агрессора увеличивает плотность минно-взрывных заграждений.

Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Гранов и Григоровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 50 населенных пунктов. Среди них Барановка, Карповичи, Леоновка Черниговской области, Зноб-Новгородское, Марчихина Буда, Фотовыж Сумской области, Уды, Охримовка, Землянки, Хатнее Харьковской области.

На Купянском направлении украинскими защитниками отражено четыре атаки возле Синьковки на Харьковщине. Там враг пытался прорвать нашу оборону. Захватчики ударили из авиации по районам Песчаного Харьковской области и Новоегоровки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении отбито одну атаку россиян в районе Тернов Донецкой области и еще четыре – вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Раздолевки Донецкой области. От вражеского артиллерийского и минометного огня пострадали более десяти населенных пунктов. Среди них Кармазиновка, Невское, Диброва на Луганщине и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбито семь атак вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Российские авиационные удары зафиксированы в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Клещиевка, Белая Гора, Майорское. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено девять атак оккупантов в районах Степного, Авдеевки и еще пять – недалеко от Первомайского и Невельского. Там враг безуспешно пытался прорвать украинскую оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Авдеевка, Тонечко, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки. Там войска РФ 16 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Вражеские авиационные удары произошли в районе Новомихайловки. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении защитниками Украины отбита атака у села Роботино, где оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области, районы населенных пунктов Шляхово, Берислав, Антоновка Херсонской области и Солончаки, Черноморке Николаевской области. Также противник обстрелял из РСЗО районы населенных пунктов Ивановка, Понятовка, Янтарное, Берегово, Велетенское Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному пункту управления, одному артиллерийскому средству и одной радиолокационной станции ВС РФ.

Как писал OBOZ.UA, 22 января в ВСУ сообщили, что генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, посетил бригады на Северском и Бахмутском направлениях Донецкой области. В ВСУ назвали обстановку на этих участках фронта крайне напряженной.

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