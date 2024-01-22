Обстановка остается напряженной: Сырский посетил бригады на Северском и Бахмутском направлениях. Фото

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, посетил бригады на Северском и Бахмутском направлениях Донецкой области. В ВСУ назвали обстановку на этих участках фронта крайне напряженной.

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Информация о рабочем визите Сырского на передовую была обнародована пресс-службой Сухопутных войск вечером в понедельник, 22 января. В Telegram-канале ведомства поделились фотографиями, сделанными во время поездки.

Отмечается, что Сырский заслушал доклады командиров, их оценку обстановки и предложения по дальнейшему ведению боев.

"Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов", – заявили представители Сухопутных войск ВСУ.

"Продолжаем работу с командирами бригад на Северском и Бахмутском направлениях. Обстановка остается очень напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий", – отметил Сырский на своем канале в Telegram.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в интервью Reuters Александр Сырский заявил, что ВСУ сейчас находятся в "активной обороне". Они сосредоточены, прежде всего, на удержании позиций вдоль восточного участка фронта протяженностью 1000 км, однако их не следует сбрасывать со счетов как наступательную силу.

– 11 января Сырский предупредил, что российские оккупационные войска ведут подготовку к возобновлению наступательных действий на Северском направлении.

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