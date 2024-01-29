Армия РФ не прекращает возводить линии обороны на Запорожье: новые укрепления зафиксировали вблизи Токмака и Бердянска. Фото

Российская армия не прекращает строить фортификационные сооружения на оккупированном юге Украины. Десятки новых укреплений появились в глубоком тылу на линии обороны вблизи Токмака и Бердянска.

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Об этом сообщает Центр журналистских расследований. Журналисты использовали данные аппарата Sentinel-2 Европейского космического агентства.

Снимки указывают на то, что в декабре 2023 – январе 2024 года россияне обустраивают более 20 км фортификационных укреплений на линии между поселками Николаевка – Софиевка – Ивановка в 30 км севернее временно оккупированного Бердянска. Новые укрепрайоны за тот же период появились и вблизи села Заместье на трассе Н-30 "Токмак - Бердянск".

Как сообщал OBOZ.UA, на левобережье Херсонщины российские захватчики прилагают усилия для уплотнения обороны. Они активно возводят оборонные сооружения, несмотря на то, что за время оккупации этой части региона российские войска уже построили мощные рубежи обороны на второй и третьей линии.

Напомним, ранее Гуменюк заявила, что ВСУ работают над расширением плацдарма на левобережье Херсона. Делают они это в очень тяжелых условиях.

Российские захватчики не прекращают штурмов и попыток выбить украинских воинов из плацдарма. Однако Силы обороны не только отражают атаки, но и пытаются занять новые позиции. Гуменюк подчеркнула: со стороны работа воинов на левом берегу выглядит слишком замедленной, однако в тех условиях, в которых она проводится, каждый уволенный метр земли является существенным достижением.