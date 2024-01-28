"Продвижение Сил обороны неотвратимо": войска РФ пытаются уплотнить оборону на Херсонщине и в Крыму

На левобережье Херсонщины российские захватчики прилагают усилия для уплотнения обороны. Они активно возводят оборонные сооружения, несмотря на то, что за время оккупации этой части региона российские войска уже соорудили мощные рубежи обороны на второй и третьей линии.

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Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она объяснила действия захватчиков тем, что они осознают неотвратимость продвижения Сил обороны.

Гуменюк констатировала, что захватчики активно строят оборонительные сооружения на левобережье Херсонщины в дополнение к уже построенным ранее.

"Они продолжают формирование оборонительных сооружений при том, что у них второй и третий рубеж мощно укреплены. Вражеские войска там находятся длительное время, поэтому имели ресурсы и время для обустройства", — отметила она.

Действия оккупантов Гуменюк объяснила имеющимся у них осознанием того, что "продвижение Сил обороны неотвратимо".

Также захватчики активно осуществляют минирование территории, в то же время пытаясь исправить последствия стихийного минирования после подрыва Каховской ГЭС.

"Минно-взрывные заграждения, обустроенные вдоль уреза воды, были стихийно перемещены водой на разные расстояния. Они до сих пор работают против оккупантов, взрывы их подразделений продолжаются", — отметила Гуменюк.

Готовятся к обороне захватчики и во временно оккупированном Крыму. На полуострове, в частности, в его северной части, оккупанты также строят оборонительные укрепления. Причиной Гуменюк назвала приближение Сил обороны к этим рубежам.

Напомним, ранее Гуменюк заявила, что ВСУ работают над расширением плацдарма на левобережье Херсонщины. Делают они это в очень тяжелых условиях.

Российские захватчики не прекращают штурмов и попыток выбить украинских воинов из плацдарма. Однако Силы обороны не только отражают атаки, но и пытаются занять новые позиции. Гуменюк подчеркнула: со стороны работа воинов на левом берегу выглядит слишком замедленной, однако в тех условиях, в которых она проводится, каждый освобожденный метр земли является существенным достижением.