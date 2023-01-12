Подошел к концу триста двадцать второй день войны. Что там с Соледаром - так яснее и не стало. Украинцы говорят что они еще там, Пригожин - что ЧВК “Вагнер" его взяла, а российская армия согласна с украинской и говорит, что бой за город еще идет.

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Такого рода комментарии делают совершенно ясным то, о чем уже давно все догадывались: российская армия ненавидит Пригожина и его бандитов и готова вступить в альянс хоть с чертом, хоть с ВСУ для того, чтобы любым путем от них избавиться. То есть при всей трагичности, ситуация выглядит совершенным анекдотом.

Вся эта залихватская компания Пригожина про “пид*ров", она ему теперь икается по полной программе. Но он продолжает, тем не менее, гнуть свою линию и сегодня с утра, когда сообщал публике “благую весть" про взятие Соледара, специально отметил то, что он был взять исключительно бойцами “Вагнера" без какого-либо участия армии. То есть никакими десантниками (о которых говорит Конашенков) по версии Пригожина в Соледаре и не пахло.

Я вчера уже писал о том, что возвращение Лапина, да к тому же с повышением, является явной оплеухой Пригожину и всем остальным его сторонникам, типа Кадырова. Но сегодня Пригожин получил просто удар под дых: “Пид*ра" Герасимова Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск РФ в Украине. А пригожинского протеже Суровикина понизили до его заместителя.

И это, в действительности, при всей очевидной административной победе генералитета над Пригожиным, тоже очередной анекдот, поскольку непонятно зачем Герасимова назначать командующим группировкой, когда он, как начальник Генерального штаба МО РФ, и так ею командует?

А понижение Суровикина к тому же еще и является признанием его ненужности на этом этапе войны. Ведь какова была стратегия в момент его назначения? Очевидно, что помимо “тяжелого решения" по выводу войск с правого берега Днепра, он, как командующий ВКС РФ, должен был обеспечить эффективные ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры украинских городов.“Херсонскую ретираду" он совершил, а вот эффективными ракетные обстрелы сделать не смог. Потратив почти все современные российские “высокоточные" ракеты, он так и не сломил волю украинского народа к сопротивлению и не подвиг Зеленского к капитуляции.

Единственное, чего он добился - это того, что Запад оснастил Украину современными системами ПВО, да еще такого качества, которое есть не у каждой страны НАТО. И укрепление украинского ПВО продолжается. То есть весь ракетный арсенал России был потрачен не просто впустую, а даже хуже: его расход привел к тому, что враг стал сильнее, а ВКС России - слабее.

Кроме того: ракетные обстрелы лишь укрепили репутацию России как страны-террориста, которую она заработала после Бучи и прочих художеств ее войск. И это лишь ускорило принятие Западом решений о увеличении военной поддержки Украины. И сегодняшние заявления Польши и Великобритании о поставке Украине танков - лишнее тому доказательство.

Путин, как обычно в ситуациях, когда начинается какая-то непонятка, “с головой ушел в работу" и сегодня устроил телешоу под названием “Великий Путин руководит авиационной промышленностью": смотрите дети как я забочусь о том, чтобы ваши папы не остались без работы и загружаю госзаказами промышленность, которая производит металлолом.

И все участники телешоу делают вид, что в России действительно есть конкурентоспособная авиационная промышленность и что она без западных деталей может со всем сама управиться и произвести нечто, что поднимется в воздух. Все понимают, что это спектакль, но морщат лбы, таращат глаза и отвечать ему “Есть", “Будет сделано, Ваше величество", “Разрешите бегом?" и т.д.

И глаза у Путина добреют, он расслабляется в своем кресле и видно, что ему хорошо: все как обычно, никакой непонятки, все берут под козырек и рассказывают ему как он мудр и велик… Эх, чем бы еще поруководить таким же простым и понятным как авиационная промышленность? А то с этой войной и со всеми этими соледарами и бахмутами одна нервотрепка!

А между тем горькая правда состоит в том, что на будущий год доходы бюджета от нефтегаза упадут минимум на треть, дефицит бюджета составить около 25% от доходов, а это значит, что через два года все золотовалютные резервы России - закончатся.

И поэтому самое страшное, что может случиться с Россией - это если она, не дай Бог, выиграет войну с Украиной. Тогда западные санкции и эмбарго останутся навсегда, экономика стремительно пойдет вниз, а к обычным заботам добавиться еще необходимость содержать разбомбленную Суровикиным сорокамиллионную страну. И мне кажется, что Силуанов с Набиуллиной это понимают не хуже Герасимова с Шойгу. А скорее всего, даже лучше.

Похоже в России уже не осталось никого, кроме Путина, кто хотел бы победить в этой войне. И даже он не может толком рассказать, в чем эта его победа заключается и как он ее видит.

И этим он сильно отличается от нас. Потому, что мы (в отличие от него) хорошо и ясно понимаем чего мы хотим и как мы видим нашу победу. Потому, что наше дело правое. А значит враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!