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Армия РФ несет значительные потери в живой силе и бронетехнике: всего на фронте произошло 156 боевых столкновений – Генштаб

София Закревская
War
4 минуты
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Армия РФ несет значительные потери в живой силе и бронетехнике: всего на фронте произошло 156 боевых столкновений – Генштаб

В среду, 4 декабря, на всех направлениях фронта произошло 156 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг проявляет активность на Купянском, Лиманском и Времевском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины 25 авиационных ударов с применением 29 КАБов, а также использовал для поражения 654 дрона-камикадзе.

В общей сложности враг совершил почти 4000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Волчанска и Глубокого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационному удару подверглось Ветеринарное.

Армия РФ несет значительные потери в живой силе и бронетехнике: всего на фронте произошло 156 боевых столкновений – Генштаб

На Купянском направлении агрессор в течение дня 15 раз пытался продвинуться до наших позиций недалеко от Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Гая и Лозовой. Все атаки противника отбиты Силами обороны. Также авиация окупантов нанесла удары КАБами по Двуречной, а Лозовую и Петропавловку атаковали НАРами.

Армия РФ несет значительные потери в живой силе и бронетехнике: всего на фронте произошло 156 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного. Наши воины остановили 11 попыток врага продвинуться вперед. Два боестолкновения еще продолжаются.

Армия РФ несет значительные потери в живой силе и бронетехнике: всего на фронте произошло 156 боевых столкновений – Генштаб

На Торецком направлении противник четыре раза проводил наступательные действия на позиции наших войск в районе Торецка. Две атаки уже отбиты украинскими воинами, остальные продолжаются. Авиаударам КАБами подверглась Константиновка.

Армия РФ несет значительные потери в живой силе и бронетехнике: всего на фронте произошло 156 боевых столкновений – Генштаб

На Покровском направлении с начала суток враг 39 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкиного и Новопустынки. Наши подразделения отразили 36 атак, остальные бои продолжаются.

По имеющейся в настоящее время информации, потери оккупантов на этом направлении за сутки составляют более 300 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а три пушки, одна боевая бронированная машина и одна единица автомобильной техники были повреждены.

Армия РФ несет значительные потери в живой силе и бронетехнике: всего на фронте произошло 156 боевых столкновений – Генштаб

На Кураховском направлении враг 38 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Солнцевки, Берестков, Зори, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки, где украинские защитники отбили 31 атаку, семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаудару КАБами подвергся населенный пункт Улаклы.

Армия РФ несет значительные потери в живой силе и бронетехнике: всего на фронте произошло 156 боевых столкновений – Генштаб

На Времевском направлении наши войска отразили 10 атак противника вблизи Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Армия РФ несет значительные потери в живой силе и бронетехнике: всего на фронте произошло 156 боевых столкновений – Генштаб

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе и Новоандреевка.

Армия РФ несет значительные потери в живой силе и бронетехнике: всего на фронте произошло 156 боевых столкновений – Генштаб

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций – в течение суток им было совершено два неудачных штурма.

Армия РФ несет значительные потери в живой силе и бронетехнике: всего на фронте произошло 156 боевых столкновений – Генштаб

На территории Курской области РФ украинские защитники отразили 16 вражеских атак, еще в шести локациях бои продолжаются.

Армия РФ несет значительные потери в живой силе и бронетехнике: всего на фронте произошло 156 боевых столкновений – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что российские захватчики планируют новое наступление на Херсон. По его словам, оккупанты активно готовятся и собрали 300 лодок для форсирования Днепра.

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