Армия РФ несет значительные потери в живой силе и бронетехнике: всего на фронте произошло 156 боевых столкновений – Генштаб

В среду, 4 декабря, на всех направлениях фронта произошло 156 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг проявляет активность на Купянском, Лиманском и Времевском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины 25 авиационных ударов с применением 29 КАБов, а также использовал для поражения 654 дрона-камикадзе.

В общей сложности враг совершил почти 4000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Волчанска и Глубокого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационному удару подверглось Ветеринарное.

На Купянском направлении агрессор в течение дня 15 раз пытался продвинуться до наших позиций недалеко от Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Гая и Лозовой. Все атаки противника отбиты Силами обороны. Также авиация окупантов нанесла удары КАБами по Двуречной, а Лозовую и Петропавловку атаковали НАРами.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного. Наши воины остановили 11 попыток врага продвинуться вперед. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Торецком направлении противник четыре раза проводил наступательные действия на позиции наших войск в районе Торецка. Две атаки уже отбиты украинскими воинами, остальные продолжаются. Авиаударам КАБами подверглась Константиновка.

На Покровском направлении с начала суток враг 39 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкиного и Новопустынки. Наши подразделения отразили 36 атак, остальные бои продолжаются.

По имеющейся в настоящее время информации, потери оккупантов на этом направлении за сутки составляют более 300 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а три пушки, одна боевая бронированная машина и одна единица автомобильной техники были повреждены.

На Кураховском направлении враг 38 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Солнцевки, Берестков, Зори, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки, где украинские защитники отбили 31 атаку, семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаудару КАБами подвергся населенный пункт Улаклы.

На Времевском направлении наши войска отразили 10 атак противника вблизи Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций – в течение суток им было совершено два неудачных штурма.

На территории Курской области РФ украинские защитники отразили 16 вражеских атак, еще в шести локациях бои продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что российские захватчики планируют новое наступление на Херсон. По его словам, оккупанты активно готовятся и собрали 300 лодок для форсирования Днепра.

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