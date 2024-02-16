Армия РФ потеряла под Авдеевкой более 400 единиц техники – британская разведка

Страна-агрессор Россия продолжает нести большие потери на Авдеевском направлении. Пытаясь окружить и захватить этот город в Донецкой области, враг уже потерял более 400 единиц своей военной техники.

В этот список входят танки, боевые машины пехоты и другая техника. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

Потери личного состава войск РФ, вероятно, измеряются тысячами.

Российские захватчики продолжают наступательные операции на Донбассе, сосредоточив основные усилия на Авдеевке, которая является одной из их приоритетных целей, начиная с октября 2023 года. РФ добилась "постепенного и устойчивого прогресса в отрезании города", отмечают в британской разведке.

Там добавили, что к северу от Авдеевки враг продолжает осуществлять атаки в западном направлении, вероятнее всего, имея целью захват города Часов Яр рядом с Бахмутом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины после многих месяцев ожесточенных боев с российскими оккупантами отошли с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки Донецкой области. В настоящее время продолжается перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях.

– Россия вовлекла в бои в Авдеевке силы двух регулярных армий, а соотношение сил составляет 7 к 1. При этом украинские защитники удерживают оборонные позиции в городе.

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