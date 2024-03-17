Армия РФ разбомбила центр поселка Великая Писаревка Сумской области: детали

Российские захватчики ночью и утром обстреляли Сумскую область. В частности, они ударили по приграничному населенному пункту Великая Писаревка, уничтожив центр поселка.

Об этом заявила глава Великописаревской общины Людмила Бирюкова. Она призвала жителей приграничных районов Сумщины эвакуироваться, чтобы не подвергать опасности свои жизни.

"Сегодня враг уничтожил центр поселка Великая Писаревка. Надеюсь, каждый из нас сделает вывод о том, что жизнь – самая большая ценность, и придет на эвакуацию. Все номера телефонов есть в интернете, следите за сообщениями на странице Facebook. Услуги, насколько они возможны, и консультации будут предоставляться специалистами поселкового совета в телефонном и онлайн-режиме. Держимся, все будет Украина", – отметила Бирюкова.

По данным Сумской областной военной администрации, всего ночью и утром 17 марта российские войска совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 98 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская общины.

Там также добавили, что Великую Писаревку захватчики атаковали с помощью пусков ФАБ МПК с самолета тактической авиации (21 взрыв), пусков КАБ с самолета тактической авиации (11 взрывов). Кроме того, населенный пункт обстреливали из РСЗО (28 взрывов) и артиллерии (10 снарядов).

Напомним, в ночь на 17 марта Россия атаковала Украину 16 "Шахедами". Их враг запускал с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. 14 дронов сбили силы ПВО. В Одесской области есть попадания.

Также захватчики запустили пять зенитных управляемых ракет С-300 по Харьковщине и Донетчине, две управляемые авиаракеты Х-59 – по Черниговщине.