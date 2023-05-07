Армия РФ сбросила взрывчатку с дрона прямо на украинских спасателей: детали гибели 6 героев

В Херсонской области погибли 6 спасателей во время выполнения задания по разминированию территории. Работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) атаковали с дронов оккупанты.

Видео дня

Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников во время телемарафона "Единые новости". По его словам, россияне сбросили с дрона взрывчатку на спасателей.

Спикер сообщил, что в результате сдетонировали другие взрывные устройства на этой территории, и отметил, что это была целенаправленная атака врага на работников ГСЧС. В результате взрыва погибли шесть украинских героев: Игорь Соловьев, Роман Каленик, Андрей Орлов, Николай Шолох, Владимир Погорелый, Александр Ходаковский.

Кроме того, в результате взрыва были ранены еще 8 человек. В частности, среди пострадавших 24-летняя девушка, работавшая фельдшером и ее коллегой. В настоящее время раненые находятся в больнице.

Толоконников также отметил, что враг атаковал спасателей в населенном пункте недалеко от Херсона, эта местность была очень заминирована.

Отметим, что Офис генпрокурора начал уголовное производство по поводу нарушения законов и обычаев войны, а также умышленного убийства, как следствие атаки оккупантов.

Напомним: российские оккупационные войска в субботу, 6 мая, обстреляли группу работников ГСЧС, занимавшихся гуманитарным разминированием деоккупированной Херсонщины. В сети показали фото всех погибших героев.