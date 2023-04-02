Армия РФ стягивает технику под Верхнеторецкое: названа причина

Россия стягивает технику в район временно оккупированного Верхнеторецкого на Донетчине. Это фиксирует в последние дни украинская разведка.

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Не исключено, что российские войска готовятся к удару на этом направлении. Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

"По данным разведки, в районе Верхнеторецкого наблюдается накопление техники", – подчеркнул он.

Дмитрашковский не исключает, что в ближайшее время российские захватчики попытаются от Верхнеторецкого совершить "некие более мощные боевые движения".

Напомним, накануне в Минобороны Украины заявили, что за Бахмут продолжаются жестокие бои, враг пытается продвинуться в центр города. По словам замминистра Анны Маляр, в городе-крепости враг имеет "незначительные успехи".

Также захватчики концентрируют усилия на наступательных действиях на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях, однако в целом успеха противник не имеет.