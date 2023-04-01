За Бахмут продолжаются жесткие бои, враг пытается продвинуться в центр города, – Маляр

Российская оккупационная армия продолжает наступательные действия сразу на нескольких направлениях на востоке Украины. В Бахмуте также продолжаются жесткие бои.

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В этом городе противник пытается продвинутся ближе к центру. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, ситуация на Востоке в районах ведения оборонной операции остается довольно сложной. Российские войска пытаются наступать одновременно на Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях, однако в целом успеха противник не имеет.

Маляр подчеркнула, что оккупационные войска наибольшие усилия сосредоточивают на установлении контроля над Бахмутом. В частности, враг пытается продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеет незначительные переменные успехи.

Однако в целом россияне не могут захватить город. В Бахмуте и окрестностях продолжаются ожесточенные бои. При этом враг также ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью оцепить город и блокировать пути снабжения. Кроме того, бои продолжаются в Белогоровке и Марьинке.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери оккупантам на востоке. Кроме отражения живой силы и техники врага на земле, защитники пресекают его попытки атаковать с воздуха, уничтожая российские беспилотники.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска пошли на принцип и подняли ставки в боях за Бахмут на Донетчине в ущерб себе. Это наступление стало самым дорогим для врага за время полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военные ВСУ показали, как выглядит сегодня Бахмут. Ожесточенная битва за город-крепость длится уже около девяти месяцев – обстрелы оккупантов превратили Бахмут в город-призрак;

– председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отметил, что на Бахмутском направлении воюет около 6 тыс. наемников ЧВК Вагнер" и еще около 30 тыс. мобилизованных, которых владелец военной компании Евгений Пригожин набрал из тюрем. И "вагнеровцы" несут огромные потери, которые наносят им украинские защитники.

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