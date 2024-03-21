Армия РФ убила в Николаеве маму чемпионки по прыжкам на батуте Мальковой. Фото

Ракетным ударом по Николаеву в четверг, 21 марта, армия России убила маму украинской спортсменки, которая входит в национальную сборную Украины по прыжкам на батуте Светланы Мальковой. Елена Сиванич работала на промышленном предприятии, куда оккупанты направили баллистическую ракету.

Об этом сообщили на Facebook-странице Министерства молодежи и спорта Украины. Женщине было 55 лет.

"55-летняя женщина работала на промышленном предприятии в Николаеве, по которому сегодня, около шести вечера российские террористы ударили баллистической ракетой. Шесть человек пострадали, мама спортсменки погибла", – сказано в сообщении.

Сестра Светланы на своей строчке в соцсети Instagram написала: "Сегодня российская ракета убила мою маму".

В пресс-службе ведомства отметили, что известие о смерти матери Малькова получила накануне соревнований Кубка мира в Котбусе в Германии. Эти соревнования являются лицензионными к Олимпийским играм в Париже-2024.

В Минспорта добавили, что первое знакомство спортсменки со скачками на батуте началось именно в спорткомплексе этого предприятия, которое сегодня стало целью россиян.

"Здесь проходили ее первые тренировки и начался путь в большой спорт. Светлана Малькова – чемпионка Всемирных игр-2017, серебряный призер Европейских игр-2019, бронзовый призер чемпионата Европы-2018 в синхронных прыжках на батуте", – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России днем 21 марта ударили по Николаеву ракетой "Искандер-М". оккупанты попали в промышленное предприятие, пострадали 6 его работников. Одна женщина погибла.

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