Армия РФ усиливает давление на Авдеевку: ВСУ отбили 27 атак – Генштаб

За сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений. В частности, Силы обороны Украины отразили 27 вражеских атак на Авдеевском направлении, противник атаковал также на ряде других направлений на востоке.

Оккупанты активно применяют авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводят штурмовые действия при поддержке бронетехники. Украинские войска в свою очередь продолжают наносить потери захватчикам в живой силе и технике. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной вечером 16 февраля.

Ситуация в Авдеевке

На Авдеевском направлении украинские защитники отразили 27 атак в районе Авдеевки (за прошедшие сутки было отбито 15 атак) и еще две вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области. При поддержке авиации продолжает попытки захватить Авдеевку, говорится в строительстве.

Также оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Семеновка, Ласточкино Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись до 20 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское Донецкой области.

Марьинское направление

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг при поддержке авиации семь раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка.

Купянское направление

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

Лиманское направление

На Лиманском направлении ВСУ отразили восемь атак вблизи населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать украинскую оборону.

Противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Раздоловка, Терны Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении войска Украины отразили пять атак у Богдановки, Ивановского, Андреевки Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиаудары в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Калиновка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

Новопавловское направление

В Новопавловском направлении враг не вел наступательных действий. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около десяти населенных пунктов, в том числе Водяное, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

Запорожское направление

В Запорожском направлении наступательных (штурмовых) действий со стороны противника также не фиксировалось. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в том числе Полтавка, Волшебное, Малая Токмачка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

Херсонское направление

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты две попытки штурма позиций наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ромашково, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня Херсон.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Подразделения армии Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, ведет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы.

Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Уды, Гатище Катериновка Харьковской области. Артиллерийскием и минометным обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Коренок, Студенок, Бояро-Лежачи, Кондратовка, Беловоды, Великая Писаревка Сумской области.

Российские обстрелы

В Генштабе ВСУ отметили, что враг ведет обстрелы как военных, так и гражданских объектов, и, несмотря на большие потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорируя законы и обычаи войны, используя тактику террора. Оперативная обстановка на востоке и юге остается сложной.

В целом противник нанес восемь ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданских. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, медучреждения, а также объекты критической инфраструктуры.

Силы обороны нанесли потери оккупантам

Согласно сводке Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и ЗРК оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по трем районам сосредоточения личного состава, двум районам огневых позиций артиллерии, одному составу боеприпасов, двум РЛС противника.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны Украины после многих месяцев ожесточенных боев отошли с позиции "Зенита" на окраине Авдеевки. В настоящее время продолжается перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых рубежах.

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