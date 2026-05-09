Армия РФ весной 2026 года демонстрирует худшие результаты на поле боя, чем год назад – ISW

Россия продолжает требовать от Украины отдать ей неоккупированную часть Донетчины без боя. При этом отказ Сил обороны от хорошо укрепленных позиций в регионе с точки зрения Москвы является предпосылкой не для завершения агрессивной российской войны, а лишь для прекращения огня.

В то же время адекватность таких требований сейчас выглядит еще более сомнительной, чем раньше: весной оккупационная армия показывает на поле боя значительно худшие результаты, чем, например, год назад. К таким выводам пришли в Институте изучения войны (ISW).

Москва требует отдать ей Донецкую область

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков снова озвучил требование Кремля о выводе украинских войск со всей Донецкой области. Без боя отдать Москве территории, которые оккупанты так и не смогли захватить, в государстве-агрессоре требуют даже не для завершения войны, а как предпосылку для прекращения огня.

В заявлении, сделанном 7 мая, Ушаков выдал, что очередной раунд трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией пока "не имеет смысла". Москва требует, чтобы Украина сделала "один серьезный шаг" и вывела войска из неоккупированной части Донецкой области. Взамен Россия "согласится" на продолжение мирных переговоров и якобы даже остановит боевые действия.

"Кремль давно требует вывода войск из неоккупированного Донбасса как предпосылку для введения прекращения огня или достижения мирного урегулирования в Украине. Отказ Украины от неоккупированных территорий Донецкой и Луганской областей предоставит России контроль над украинским поясом крепостей, рядом укрепленных городов, которые служат основой обороны Украины в этом регионе с 2014 года. В частности, это требование Кремля не гарантирует заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, поэтому Кремль фактически требует территорию, с которой он может начать новое наступление на менее подготовленные украинские позиции в выбранное им время во время переговорного процесса", – в очередной раз указали на риски в ISW.

Ситуация на поле боя для РФ ухудшилась

Требование Москвы без боя отдать ей всю Донецкую область вместе с серьезно укрепленными городами и раньше выглядело неадекватным. Сейчас же абсурдность прихотей Кремля выросла еще больше – учитывая ситуацию, как любят говорить в РФ, "на земле". Ведь, как констатировали аналитики, российские войска весной 2026 года демонстрируют худшие результаты на поле боя, чем тогда, когда Кремль подчеркивал свое требование по Донецкой области в 2025 году.

Президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники Кремля начали усиливать свои требования к Украине сдать территорию, которую Россия не контролирует, особенно остальную неоккупированную Донецкую область, в начале 2025 года, когда ситуация на поле боя была более благоприятной для российских войск, чем весной 2026 года.

С тех пор украинские войска увеличивают экономическую, человеческую и материальную цену агрессивной войны для России. Силы обороны, подчеркнули аналитики, постоянно наращивают дальность, объем и интенсивность своих ударных кампаний на большом расстоянии против российской нефтяной инфраструктуры и военных активов – и на полную пользуются неспособностью Кремля защищаться от украинских ударов.

Также с начала 2026 года украинские войска значительно усилили свою ударную кампанию средней дальности против российской логистики, военной техники и живой силы, что ухудшило способность России проводить наступательные операции.

В течение первых четырех месяцев 2026 года продвижение российских войск на театре военных действий замедлилось в среднем до 2,9 квадратных километров в день, а российские войска понесли чистые потери территории в апреле 2026 года.

В то же время с конца 2025 года российским войскам приходится решать проблему с потерями личного состава, превышающими объемы набора новобранцев

"ISW ранее оценивала, что Кремль пытается создать ложное ощущение политической срочности у своих партнеров по переговорам, пытаясь заставить Украину уступить неоккупированную часть Донбасса, которую российские войска не смогли захватить. Ушаков, вероятно, сейчас пытается оправдать отказ Кремля участвовать в переговорах, которые не соглашаются с давними требованиями Кремля, даже несмотря на то, что стагнация России на поле боя ставит Кремль в худшее положение для получения значительных политических уступок. Украинские силы могут и будут продолжать наносить все большие потери российским войскам, проводящим наступательные операции, в частности против пояса крепостей, в рамках продолжающегося весенне-летнего наступления 2026 года, которое до сих пор не принесло России значительных оперативных достижений", – подчеркнули в ISW.

