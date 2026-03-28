Армия России активизировалась возле Покровска: штурмы ведут в нескольких направлениях

Российские захватчики активизировались вблизи Покровска в Донецкой области. С помощью легкой техники враг пытается проводить штурмовые действия в районах Гришино и в направлении Родинского.

Со своей стороны наши защитники держат оборону и уничтожают технику и живую силу оккупантов. Об этом сообщается на Facebook-странице 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Враг активизировался по всей полосе 7 корпуса ДШВ: продолжаются стрелковые бои в Гришино. Штурмовые действия ведутся сразу на нескольких направлениях в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп", – говорится в сообщении.

По словам военных, основные усилия противник сосредотачивает на продвижении в районах Гришино и в направлении Родинского. Россияне применяют тактику так называемых "малых клещей" и обходят позиции флангами.

Силы обороны, в зоне ответственности 7 корпуса ДШВ, ежедневно отражают атаки на Гришино. В центре населенного пункта продолжаются стрелковые бои, украинские подразделения сдерживают врага и не дают ему продвинуться с восточного направления. Противник все чаще пытается двигаться на запад, чтобы избежать прямого захода в населенный пункт.

В то же время на северных окраинах Покровска украинские военные останавливают попытки продвижения врага и удерживают определенные рубежи.

"На направлении Мирноград-Родинское подразделения в полосе обороны 7 корпуса ДШВ уничтожают и останавливают противника в тесной координации с 1 корпусом НГУ АЗОВ", – отмечается в сообщении.

Противник также нарастил применение управляемых авиабомб и ударных беспилотников по всей Покровской агломерации и активно использует неблагоприятную погоду последних дней для маскировки перемещений и накопления сил.

Несмотря на попытки захватчиков, Силы обороны сосредотачивают усилия на снижении огневых возможностей противника. В частности, за последние двое суток 147-я отдельная артиллерийская бригада 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ уничтожила и повредила четыре вражеские пушки в районах Покровска и Мирнограда.

Напомним, ранее начальник отделения коммуникаций 79 ОДШБр Роман Писаренко рассказывал, что российская оккупационная армия продолжает давить на Покровском направлении. Для наступательных операций враг привлек 150 тысяч военнослужащих. Сейчас активные боевые действия сосредоточены в северной части Мирнограда.

Как писал OBOZ.UA, украинские воины на Покровском направлении продолжают уничтожать врага в "промышленных масштабах". Бойцы 3 бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" вместе с побратимами из смежных подразделений ликвидировали там роту россиян и почти полтора десятка единиц вражеской техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!