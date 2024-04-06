Армия России атаковала Херсонщину КАБами: погибли супруги

Российская оккупационная армия 5 апреля ударила авиабомбами по селу Змиевка на Бериславщине. В результате вражеской атаки погибли супруги.

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. Под завалами поврежденного здания, разрушенного бомбардировкой, спасатели обнаружили тела двух погибших – мужчину 1957 года рождения и женщину 1965 года рождения.

По информации МВД Украины, в результате обстрелов со стороны российских сил в Херсонской области ранены восемь человек.

Также зафиксированы повреждения 23 объектов, среди которых два частных дома, девять многоэтажных жилых домов, административное здание, церковь, аптека, сельхозтехника и восемь автомобилей, включая два служебных автомобиля полиции.

Ранее сообщалось, что российские захватчики среди ночи нанесли два ракетных удара по Славянску. Под ударом оказался Славянский курорт: частично разрушено здание грязелечебницы.

Напомним, утром 6 апреля стало известно, что во время ночной вражеской комбинированной атаки на Украину силы ПВО сбили 28 БПЛА и три ракеты. Однако не обошлось без прилетов.