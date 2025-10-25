Армия России накапливает танки и ББМ: в чем причина и где их может в дальнейшем задействовать

В сентябре российские оккупационные войска продемонстрировали один из самых низких показателей потерь боевой техники. Например, за месяц оккупанты потеряли всего 68 танков и 65 боевых бронированных машин. В свою очередь, производство и восстановление на предприятиях ВПК РФ продолжаются, а это значит, что при таких потерях, даже с учетом истощения ресурсов России, проходит процесс накопления. Но насколько он может быть существенным?

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего следует пояснить, чем же вызвано настолько разительное снижение потерь ОБТ и ББМ в армии страны-агрессора. Нет, не с неким высокотехнологическим рывком в российском танкостроении, из-за чего уничтожить танки стало сложнее. И совершенно не с некими новыми хитроумными тактическими приемами российских экипажей. Это связано с тем, что враг стал на порядок меньше применять танки и боевые бронированные машины в ходе наступательных действий.

Практически все такие действия РОВ совершают сейчас с применением исключительно пехоты при поддержке артиллерии и FPV-дронов и уже даже в редких случаях – легких транспортных средств (ЛТС). Полный переход на пехотные штурмы связан с колоссальными потерями в бронетехнике, истощении механизированной компоненты и запасов техники на складах и центрах хранения. В итоге российское командование приняло решение о жёсткой экономии дефицитных ОБТ и ББМ, полностью перейдя на пехотные штурмы, что значительно увеличило количество невозвратных санитарных потерь.

Но это не означает, что у РОВ полностью закончились танки и ББМ. Более того, указывает на поступательное, но уверенное накопление новых запасов механизированной компоненты – как за счет производства, так и восстановления.

Чтобы понимать, сколько оккупационные войска могут накопить техники, начнем с анализа возможностей производства и восстановления российским ВПК в каждой из категорий.

Танки

Для начала определимся с доступными мощностями. Основные российские предприятия, которые заняты в производстве и восстановлении танков, это:

Уралвагонзавод – восстановление и модернизация Т-72. Восстановление и модернизация, а также в небольшом количестве производство Т-90;

Омсктрансмаш – восстановление и модернизация Т-80 (не производство!);

103-й бронетанковый ремонтный завод – восстановление и модернизация Т-62 (не производство!);

61 БТРЗ – восстановление и модернизация Т-72, Т-80 (не производство!);

163 БТРЗ – восстановление и модернизация Т-72 (не производство!).

До полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия поставляла в войска от 300 до 400 танков ежегодно – но не новых, произведенных с нуля, а отремонтированных, модернизированных, восстановленных после хранения. Правда, в отчетах МО РФ старые советские машины, снимавшиеся с хранения и восстановленные, подавались как новые. Затем они проходили модернизацию и снова подавались как "новые". Через какое-то время тот же танк мог пройти еще один цикл модернизации и… снова быть в отчетности заявленным как "новый".

Поэтому очень важно различать между собой действительно новую продукцию и ту, которая таковой не является. По факту же только Уралвагонзавод на сегодняшний день может производить абсолютно новые танки – Т-90М "Прорыв". Но в количестве менее ротного комплекта в месяц, от 6 до 9 готовых ОБТ или около 100 единиц в год.

Все остальное – это восстановление, ремонт и модернизация готовой продукции в виде Т-72Б, Т-90А/С, а с недавних пор еще и Т-72А.

Пиковый показатель поставок танков в российские войска пришёлся на 2023-2024 годы, когда экономика России перешла на военные рельсы, а ВПК запустил максимальные возможности оставшихся мощностей – с учетом не только наличия на тот момент большого количества техники на хранении, но и существенной доли продукции хорошего качества, быстро проходящей этап восстановления и ремонта. Это позволило в течение месяца отправлять на нужды РОВ до 300-350, а порою даже и больше ОБТ разных типов и модификаций.

Но в настоящее время основные Центральные базы резерва танков (ЦБРТ) по России практически опустошены, а оставшаяся на хранении техника в подавляющем большинстве непригодна к ремонту. Это касается как ОБТ, так и ББМ.

А что же с возможным потенциалом для восстановления?

Если говорить о технике, которую еще возможно привести в боеспособное состояние, то по модификациям танков таковых следующее ориентировочное количество:

Т-72А – от 500 до 600 танков;

Т-64 – не более 400 единиц;

Т-62 – около 400 ед.;

Т-72 – менее 300 ед.;

Т-80 – менее 100 ед.;

Т-54/55 – менее 100 ед.

При этом полностью обнулены запасы танков Т-90А и Т-90С. Примечательно и то, что после истощения запасов Т-80 (а это произойдёт к концу этого года–началу 2026-го) Омсктрансмаш и вовсе окажется в критическом положении исключительно ремонта того, что будет приходить поврежденным с фронта.

Тем не менее у РОВ еще есть возможность вернуть к жизни минимум 1900 танков. И тут важно понимать, что помимо этого количества есть непригодные к восстановлению, но которые путем каннибализма и распила 3-4 боевых машин для сварки одной относительно боеспособной могут пополнить ряды РОВ еще на примерно 300-400 ОБТ.

Если бы РОВ теряли каждый месяц хотя бы по 150 танков, то процесса накопления можно было бы избежать и продолжался бы процесс истощения. Но оккупационные войска с мая месяца стабильно несут куда меньшие потери, сейчас опустившиеся до значения в 68 машин.

Все это позволит оккупационным войскам посредством накапливания не только со временем восстановить первоначальную боеспособность подразделений, укомплектовать их, но и сформировать новые. Хотя, разумеется, этот процесс в определенный момент полностью обнулит оставшиеся на хранении по наследству от СССР запасы танков, тем более что точка невозврата в этом вопросе Россией давно пройдена.

ББМ

Ситуация с производством боевых бронированных машин в России обстоит несколько лучше, чем с танками, но все равно их количества недостаточно для того, чтобы целиком и полностью удовлетворять потребности РОВ – как в вопросе компенсации потерь, так наращивания потенциала.

Основными предприятиями, задействованными в данных процессах, являются:

Курганский машиностроительный завод;

Волгоградский тракторный завод;

Арзамасский машиностроительный завод.

Также на ряде предприятий осуществляется модернизация уже не выпускающейся продукции. Например, Рубцовский машиностроительный завод модернизирует БМП-1 до модификации БМП-1АМ "Басурманин" с установкой боевого модуля от БТР-82А, радиостанции типа Р-168 и программно-аппаратного комплекса аппаратуры внутренней связи и коммуникации.

Волгоградский тракторный завод (ВгТЗ) занят в модернизации БМД-2 с установкой на этих машинах боевого отделения "Берег". 144‑й бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге занят в ремонте дизельных двигателей, капитального и промежуточном ремонта для модификаций БТР, БМП и БМД. 81‑й бронетанковый ремонтный завод в Армавире, Краснодарский край, проводит капитальный ремонт и модернизацию бронетехники: БТР‑60, БТР‑70, БТР‑80, БТР‑80А, БТР‑70М и др.

До полномасштабного вторжения в Украину военно-промышленный комплекс России стабильно передавал ежегодно в войска новой, восстановленной, отремонтированной и модернизированной продукции суммарно 350-450 единиц. Но с 2020 по 2021 гг. было передано рекордное количество ББМ – более 700, из которых минимум 300 – это были снятые с хранения и модернизированные БМП-2.

В период же полномасштабной войны пиковые показатели поставок ББМ для РОВ могли составлять до 700 единиц боеспособной техники в месяц!

Теперь же по тем же пунктам, как и с танками: какой потенциал у ВПК России сохранился по состоянию на сегодня с учетом истощения складов, центральных баз хранения и снижения количества техники в хорошем состоянии. При том, что средний показатель производства ББМ на российских предприятиях с большим трудом, но составляет не более двух батальонных комплектов новой продукции в месяц.

Что же до остатков, они приблизительно следующие – из категории пригодных к восстановлению:

БТР-60/70/80 – немногим более 1000 единиц;

БРДМ-2 – около 700 ед.;

БМП-1/2/3 – более 500 ед..;

МТ-ЛБ – около 500 ед.;

БМД-1/2/3 – не более 150 ед.

Таким образом у РОВ еще есть возможность вернуть к жизни минимум 2800 боевых бронированных машин. Как и в случае с танками, важно понимать, что помимо этого количества есть непригодные к восстановлению ББМ, но которые путем каннибализма и распила 3-4 и более боевых машин для сварки одной относительно боеспособной могут пополнить ряды РОВ еще минимум на 600 единиц.

Учитывая нынешние темпы восстановления ББМ, 2026-й станет годом, когда будут полностью обнулены склады и центры хранения в категории пригодных к восстановлению боевых машин. Но и накопление будет иметь существенное количество, позволяющее восстановить боеспособность ряда подразделений по штатной комплектации либо сформировать новые.

Выводы

Низкие потери танков и ББМ армией страны-агрессора в 2025 году ярко демонстрируют существенное истощение механизированного потенциала российских войск. Данные со спутников, а также с мест хранения, производства и восстановления свидетельствуют, что на фоне исчерпания советских запасов техники отмечается и снижение темпов и объемов восстановления ОБТ и ББМ.

Тем не менее имеющийся в наличии остаток по технике позволяет продолжать ее восстановление, а за счет низких потерь в зоне боевых действий и полной переориентации РОВ на пехотную компоненту в Украине российские войска могут ее накапливать.

Результатом этого накопления могут стать как минимум два сценария. Первый – это возврат РОВ, в какой-то определенный момент, к наступательным действиям в Украине с применением большого количества техники, то есть возвращение к классических механизированным штурмам. Но с учетом формирующейся kill-зоны по всей линии боестолкновения этот сценарий маловероятен, хотя исключать его полностью – ошибочно.

Второй сценарий – применение накопленной техники на новом театре боевых действий, где не только отсутствует kill-зона, но и понимание у войск противника, как правильно применять такие средства, как FPV-дроны и прочие дешевые средства поражения механизированных колонн. Не исключено, что наблюдаемый сейчас процесс накопления бронетехники у РОВ в будущем будет направлен на европейский театр боевых действий.