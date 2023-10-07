Армия России нанесла удар управляемой авиабомбой по Купянску: повреждены жилые дома

Войска Российской Федерации ночью 7 октября ударили по Купянску Харьковской области. Противник запустил по территории города управляемую авиационную бомбу.

Обошлось без пострадавших, однако зафиксированы разрушения. Об этом утром в субботу сообщил на своем канале в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Повреждены три жилых дома", – проинформировал он. Взрыв в Купянске, по информации Синегубова, прогремел около 03:10.

За прошедшие сутки (6 октября) ВС РФ обстреливали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

Реактивную систему залпового огня "Торнадо" оккупанты применили по поселку Шевченково Купянского района. Там ранения получил 56-летний гражданский.

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Огонь противник также открывал по городу Волчанск Чугуевского района, из-за чего там загорелся одноэтажный многоквартирный дом. В результате пожара госпитализированы три жителя: 76-летний мужчина, 75-летняя женщина и женщина 25 лет.

Удары из РСЗО пережило также село Куриловка Купянского района. Повреждены складские помещения и имущество гражданского предприятия.

Под вражеским огнем находились села Петропавловка, Нечволодовка и Московка Купянского района, Гатище и Землянки Чугуевского района и другие.

Синегубов добавил, что 6 октября российские захватчики в очередной раз совершили наступательные действия в районах Синковки и Ивановки на Купянском направлении. Под огнем ВСУ россияне отступили с потерями.

Как писал OBOZREVATEL:

– На Купянско-Лиманском направлении подразделения оккупационных сил сильно недоукомплектованы и плохо подготовлены, заявил Институт изучения войны.

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что 6 октября наши защитники на Купянском направлении отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка. Детальнее можно почитать в сводке ведомства по ссылке.

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