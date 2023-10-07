Армия России нанесла удар управляемой авиабомбой по Купянску: повреждены жилые дома
Войска Российской Федерации ночью 7 октября ударили по Купянску Харьковской области. Противник запустил по территории города управляемую авиационную бомбу.
Обошлось без пострадавших, однако зафиксированы разрушения. Об этом утром в субботу сообщил на своем канале в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Повреждены три жилых дома", – проинформировал он. Взрыв в Купянске, по информации Синегубова, прогремел около 03:10.
За прошедшие сутки (6 октября) ВС РФ обстреливали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.
Реактивную систему залпового огня "Торнадо" оккупанты применили по поселку Шевченково Купянского района. Там ранения получил 56-летний гражданский.
Огонь противник также открывал по городу Волчанск Чугуевского района, из-за чего там загорелся одноэтажный многоквартирный дом. В результате пожара госпитализированы три жителя: 76-летний мужчина, 75-летняя женщина и женщина 25 лет.
Удары из РСЗО пережило также село Куриловка Купянского района. Повреждены складские помещения и имущество гражданского предприятия.
Под вражеским огнем находились села Петропавловка, Нечволодовка и Московка Купянского района, Гатище и Землянки Чугуевского района и другие.
Синегубов добавил, что 6 октября российские захватчики в очередной раз совершили наступательные действия в районах Синковки и Ивановки на Купянском направлении. Под огнем ВСУ россияне отступили с потерями.
Как писал OBOZREVATEL:
– На Купянско-Лиманском направлении подразделения оккупационных сил сильно недоукомплектованы и плохо подготовлены, заявил Институт изучения войны.
– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что 6 октября наши защитники на Купянском направлении отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка. Детальнее можно почитать в сводке ведомства по ссылке.
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