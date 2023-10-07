Оккупанты возобновили наступление в районе Купянска, однако столкнулись с проблемами – ISW

За прошедшие сутки, 6 октября, российские оккупационные войска возобновили наступательные действия на Купянско-Лиманском направлении фронта. Однако развернутые в этом районе подразделения противника сильно недоукомплектованы и плохо подготовлены, что станет для них проблемой в ведении операций.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Как отметил один из российских "военных блогеров", враг начал атаковать возле населенного пункта Синьковка, в 8 км от Купянска, а также ведет интенсивный обстрел трассы №26 Шевченково-Купянск.

Отмечается, что еще один такой "военкор" охарактеризовал восстановленное наступление российских войск в указанном районе как "широкомасштабное", однако позже удалил сообщение.

Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов ранее сообщал, что оккупанты развернули элементы 25-й общевойсковой армии на Купянском направлении на замену элементам 41-й ЗВА.

Видео дня

Аналитики предположили, что возобновление российских наступательных операций под Купянском, вероятно, призвано отвлечь внимание украинской стороны от других участков фронта на юге Украины.

"Однако, по предварительной оценке ISW, 25 ОАК была поспешно развернута до запланированной даты развертывания в декабре 2023 года и, вероятно, сильно недоукомплектована и плохо подготовлена", – говорится в аналитике.

Исследователи Института добавили, что также ранее наблюдали присутствие в районе Купянска сильно деградированных элементов Западного военного округа (ЗВО), в том числе 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии.

"Сейчас ISW не считает, что группировка, состоящая из новосозданной 25-й общевойсковой армии с деградированными элементами ЗВО, будет способна вести полноценные наступательные действия в этом районе", – подытожили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты также предприняли попытку возобновить штурмовые действия на Лимано-Купянском направлении еще 29 сентября. Враг дважды пытался пробить оборону ВСУ, но получил отпор, понес большие потери и отступил.

– 2 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. В результате атаки двое гражданских людей получили травмы.

– 5 октября россияне нанесли ракетный удар по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Предварительно известно о 52 погибших, среди них – 8-летний мальчик. В момент взрыва в заведении проходили поминки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!