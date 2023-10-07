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Оккупанты возобновили наступление в районе Купянска, однако столкнулись с проблемами – ISW

Марина Погорилко
War
2 минуты
11,8 т.
Оккупанты возобновили наступление в районе Купянска, однако столкнулись с проблемами – ISW

За прошедшие сутки, 6 октября, российские оккупационные войска возобновили наступательные действия на Купянско-Лиманском направлении фронта. Однако развернутые в этом районе подразделения противника сильно недоукомплектованы и плохо подготовлены, что станет для них проблемой в ведении операций.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Как отметил один из российских "военных блогеров", враг начал атаковать возле населенного пункта Синьковка, в 8 км от Купянска, а также ведет интенсивный обстрел трассы №26 Шевченково-Купянск.

Оккупанты возобновили наступление в районе Купянска, однако столкнулись с проблемами – ISW

Отмечается, что еще один такой "военкор" охарактеризовал восстановленное наступление российских войск в указанном районе как "широкомасштабное", однако позже удалил сообщение.

Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов ранее сообщал, что оккупанты развернули элементы 25-й общевойсковой армии на Купянском направлении на замену элементам 41-й ЗВА.

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Аналитики предположили, что возобновление российских наступательных операций под Купянском, вероятно, призвано отвлечь внимание украинской стороны от других участков фронта на юге Украины.

Оккупанты возобновили наступление в районе Купянска, однако столкнулись с проблемами – ISW

"Однако, по предварительной оценке ISW, 25 ОАК была поспешно развернута до запланированной даты развертывания в декабре 2023 года и, вероятно, сильно недоукомплектована и плохо подготовлена", – говорится в аналитике.

Исследователи Института добавили, что также ранее наблюдали присутствие в районе Купянска сильно деградированных элементов Западного военного округа (ЗВО), в том числе 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии.

"Сейчас ISW не считает, что группировка, состоящая из новосозданной 25-й общевойсковой армии с деградированными элементами ЗВО, будет способна вести полноценные наступательные действия в этом районе", – подытожили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты также предприняли попытку возобновить штурмовые действия на Лимано-Купянском направлении еще 29 сентября. Враг дважды пытался пробить оборону ВСУ, но получил отпор, понес большие потери и отступил.

– 2 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. В результате атаки двое гражданских людей получили травмы.

– 5 октября россияне нанесли ракетный удар по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Предварительно известно о 52 погибших, среди них – 8-летний мальчик. В момент взрыва в заведении проходили поминки.

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