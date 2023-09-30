Оккупанты возобновили штурмовые действия на Лимано-Купянском направлении: в ВСУ рассказали о боях

Российская террористическая армия возобновила штурмовые действия на Лимано-Купянском направлении. В течение суток 29 сентября враг дважды пытался пробить оборону ВСУ, но получил отпор, понес большие потер и отступил.

В свою очередь Силы обороны на этом участке фронта наносят удары по складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

По его словам, штурмовыми действиями на Лимано-Купянском направлении путинские войска пытаются прорвать оборону украинских сил. Защитники дают жесткий отпор врагу и вынуждают его отказываться от своих наступательных действий.

В то же время российские террористы активно применяют авиацию на этом направлении. Только в течение суток враг нанес по позициям украинских войск 16 авиаударов. Интенсивные обстрелы продолжается, в том числе, из артиллерийского оружия.

Сотни раз россияне открывали огонь из ствольных и реактивных артиллерийских систем. Также оккупанты использовали для огневого поражения танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Видео дня

"Однако и мы наносили удары по их складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. В частности, уничтожили одну пушку "Мста-Б", одну Д-30 и 3 автомобиля", – добавил Евлаш.

Кроме того, благодаря активной работе систем радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетных комплексов были уничтожены разведывательные дроны врага и целый ряд дронов-камикадзе типа FPV.

Напомним, оккупационные войска РФ усиливают давление на Купянском направлении и формируют там поле боя. В частности, они уничтожили там мост через реку Оскол. Ситуация на линии Лиман – Купянск остается сложной, но Вооруженные силы Украины ее контролируют.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что РФ может готовиться к новому наступлению на Купянском направлении. Оккупанты выискивают слабые места в обороне украинских войск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!