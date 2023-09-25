Враг пытается найти слабые места в обороне ВСУ на Купянском направлении – Генштаб

Армия страны-агрессора России может готовиться к новым наступательным действиям на Купянском направлении, намекнули в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки (24 сентября) оккупанты на указанном участке фронта штурмов не проводили, однако они выискивают слабые места в нашей обороне.

Об этом сообщил спикер ГШ ВСУ Павел Ковальчук. Утром в понедельник, 25 сентября (579-е сутки полномасштабной войны) он выступил в эфире объединенного марафона "Єдині новини".

"Враг пытается найти слабые места в нашей обороне на Купянском направлении, но наступательных действий там не вел", – рассказал он о ситуации.

В то же время на Лиманском направлении оккупанты пытаются наступать. Наши защитники отбили атаки в районе Белогоровки Луганской области.

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В официальной сводке ГШ ВСУ сообщается, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброску наших войск на другие участки фронта.

Ковальчук добавил, что там ВС РФ продолжают обстреливать Украину со своей территории, активно применяют БПЛА для разведки.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вражеских штурмов на Купянском направлении восточного фронта Силы обороны не фиксируют уже больше недели. В то же время враг не прекращает обстрелы.

– В Вооруженных силах Украины рассказывали, что на этом направлении военнослужащие страны-агрессора продолжают перегруппировку и формирование новых штурмовых отрядов.

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