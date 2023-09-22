'Штурмов нет, фиксируем затишье': в ВСУ рассказали, что происходит на Купянском направлении. Карта

На Купянском направлении фронта в восточной части Украины российские оккупанты сейчас не идут в атаки. Их штурмов не фиксируют уже около недели.

В то же время на линии столкновения не становится тише, ведь враг постоянно совершает обстрелы. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава пресс-службы Восточной группировки Илья Евлаш.

"Штурмов нет. Фиксируем затишье по поводу боевых столкновений, но интенсивность артиллерийских обстрелов остается постоянной", – отметил он.

По его словам, ежедневно оккупанты наносят более полутысячи ударов из артиллерии. Такое вооружение они используют на граничных дистанциях.

"Например, если у пушки дальность 12 км, то они пытаются максимально ее отдалить, чтобы предотвратить поражение по ней нашими БПЛА и артиллерией. Но и это не приводит к большим успехам, потому что наши подразделения постоянно обнаруживают и уничтожают вражескую технику", – объяснил Евлаш.

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Он добавил, что на Купянском направлении враг активно применяет боевую авиацию – по 10, иногда 15 раз за день. Наносит ракетные удары.

Отметим, еще в начале сентября Евлаш информировал о том, как оккупанты пытаются "прорвать оборону ВСУ" на Лимано-Купянском направлении, готовясь к "мясным" штурмам. Особая активность врага тогда наблюдалась в районе Новоегоровки на Луганщине.

Позже в ВСУ отметили, что российское наступление под Купянском замедлилось после того, как оккупанты получили по зубам от украинских защитников.

На днях отмечалось, что на этом направлении фронта враг проводит перегруппировку войск и формирует новые штурмовые отряды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские Силы обороны продолжают оттеснять врага и на юге, в частности на Мелитопольском направлении. Оккупантов истощают, из-за чего они вынуждены отступать с позиций.

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