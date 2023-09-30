Оккупанты усиливают давление и готовят поле боя на Купянском направлении: уже уничтожили мост через Оскол

Оккупационные войска РФ усиливают давление на Купянском направлении и формируют там поле боя. В частности, они уничтожили там мост через реку Оскол. Ситуация на линии Лиман – Купянск остается сложной, но Вооруженные силы Украины ее контролируют.

Об этом говорится в оперативной сводке разведывательного центра Сил обороны Эстонии, передает ERR. "В данный момент российские войска концентрируют силы и формируют поле боя, например, они уничтожили мост через реку Оскол, – заявили в ведомстве.

При этом в эстонской разведке добавили, что основные подразделения 25-й общевойсковой армии РФ еще не введены в бой.

Оккупанты продолжают "прощупывать" украинскую оборону и сковывать подразделения ВСУ, создавая "оперативную дилемму" и пытаясь заставить украинские войска пойти на решительные действия.

"Обстановка на линии Лиман – Купянск остается сложной, но украинцы ее контролируют", – говорится в сводке.

В разведке Эстонии также отметили, что украинские защитники продолжают попытки по блокированию Бахмута на Донетчине. ВСУ продвигаются "методично, но с трудом", поскольку местность удобна для обороны, заявили в ведомстве.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 сентября в Генштабе ВСУ рассказали, что РФ может готовиться к новому наступлению на Купянском направлении. Оккупанты выискивают слабые места в обороне украинских войск.

– Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил 28 сентября, что Купянское направление для врага сейчас в приоритете, поскольку захватчики пытаются отвлечь ВСУ от других участков фронта, где укаинские военные имеют успех. Противник проводит разведку и обстреливает Купянское направление управляемыми авиабомбами.

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