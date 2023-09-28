Купянское направление в приоритете у оккупантов, они готовятся к штурмам, – глава ОВА

Для вражеской армии России Купянское направление сейчас в приоритете – враг задумал отвлечь воинов Сил обороны Украины от других участков фронта, где они имеют успех. Оккупанты проводят разведку, чтобы выяснить позиции ВСУ и обстреливают это направление управляемыми авиабомбами.

Об этом сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в среду, 27 сентября. Слова чиновника процитировала его пресс-служба (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава ОВА отметил, что войска страны-агрессора пока не проводят активные штурмовые действия на Купянском направлении, однако выдвигаются диверсионно-разведывательные группы в поисках наших позиций.

Оккупанты обстреливают мостовые переправы, бьют по Купянску и в целом по этому направлению. Как сказал Синегубов, это говорит о том, что враг проводит подготовку к предстоящим штурмовым операциям.

"У них это происходит волнами – сначала накапливают достаточное количество военных, затем совершают штурмовые действия. Дальше защитники Украины наносят достаточно серьезные поражения, враг снова совершает ротацию и опять готовится к штурмам", – сказал Синегубов.

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Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сказал, что по состоянию на 27 сентября, ситуация в Лимано-Купянском направлении остается сложной, но контролированной. Войска РФ формируют там 12 штурмовых рот – около двух тысяч солдат.

Враг формирует свою оборону, возводит фортификационные постройки. Евлаш подчеркнул, что такая концентрация войск агрессора еще не означает, что все они участвуют в боевых столкновениях. Немало там и подразделений обеспечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ сказали, что армия РФ может готовиться к новым наступательным действиям на Купянском направлении. Для этого враг пытается найти слабые места в нашей обороне.

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