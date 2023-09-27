На Лимано-Купянском направлении враг формирует 12 штурмовых рот: ВСУ контролируют ситуацию – Евлаш

По состоянию на среду, 27 сентября, ситуация в Лимано-Купянском направлении остается сложной, однако контролируемой украинскими Силами обороны. Российские оккупационные войска формируют там 12 штурмовых рот – это около двух тысяч солдат.

Об этом "Суспільне Харків" сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. По его словам, в настоящее время оккупанты завершают перебрасывание на это направление 25-й армии из Центрального военного округа РФ.

Сейчас в районе Лимана и Купянска находится 110 тысяч россиян. У них на вооружении есть тысячи бронированных машин, в частности танки, БТРы, специальные дозорные машины, а также различные артиллерийские системы.

Враг формирует свою оборону, возводит фортификационные постройки. Евлаш подчеркнул, что такая концентрация войск агрессора еще не означает, что все они участвуют в боевых столкновениях. Немало там и подразделений обеспечения.

"Такая концентрация требует адекватной реакции с украинской стороны для того, чтобы сделать невозможными любые провокационные действия. Украинская оборона там достаточно надежная. Мы наносим огненное поражение по всем целям, которые удается выявить", – отметил он.

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Армия РФ всеми силами пытается отводить свою артиллерию подальше от линии столкновения, чтобы обезопасить имеющееся вооружение. Именно поэтому враг работает на предельных дистанциях. Чаще всего россияне применяют беспилотники, а также осуществляют обстрелы из танков, минометов, артиллерийских и реактивных систем и другого вооружения, включая авиацию.

В целом оккупанты ведут себя агрессивно и не отступают, хотя и стали чаще отказываться от прямых боевых столкновений, потому что все больше россиян не хотят идти на "мясные штурмы".

"По нашим данным, оккупанты на этом направлении планируют бунты, складывать оружие, снимать бронежилеты, потому что уже исполняется год с их мобилизации. Обещанные выплаты, контракты, отпуска и еще многое влияют на их моральное состояние. В том числе и отсутствие каких-либо успехов. Также к ним применяют наказания, что тоже негативно влияет на мобилизованных", – рассказал Илья Евлаш.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, армия России может готовиться к новым наступательным действиям на Купянском направлении. Для этого враг пытается найти слабые места в нашей обороне.

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