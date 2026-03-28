Армия России обстреляла пожарно-спасательное подразделение в прифронтовом городе на Запорожье

Российские войска ночью 27 марта ударили по пожарно-спасательному подразделению в одном из прифронтовых городов Запорожья. Повреждено здание ГСЧС и служебный автомобиль.

Спасатели успели пройти в укрытие, благодаря этому личный состав не пострадал. Об атаке рассказали в ГСЧС Украины.

Что известно

Удар по спасателям в Запорожье оккупанты нанесли ночью 27 марта.

"Запорожье: РФ обстреляла пожарно-спасательное подразделение в прифронтовом городе... В результате вражеского удара повреждено здание ГСЧС: выбиты окна, двери и ворота. Обломками посечено служебный автомобиль и 3 частные машины", – рассказали в ГСЧС.

Личный состав подразделения не пострадал: спасатели успели перейти в укрытие, что спасло им жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Одесса была под массированной атакой "Шахедов". Зафиксированы попадания в роддом и жилые дома. Пострадали люди, в том числе 9-летний мальчик. По состоянию на 9 часов утра было известно уже о двух погибших: тело мужчины нашли под завалами, женщина умерла в больнице от тяжелых травм.

Утром же враг атаковал регион во второй раз, на этот раз оккупанты били по портовой инфраструктуре.

Также накануне Россия атаковала промышленную и энергетическую инфраструктуру в Кривом Роге. Повреждения получил и жилой сектор города.

