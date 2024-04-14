Армия России постоянно меняет направление главного удара: аналитики объяснили причины

Российская террористическая армия периодически меняет направление основного удара на фронте. Враг регулярно переключает акцент на наступательные операции на Лиманском, Бахмутском и Покровском направлениях.

В то же время в начале 2024 года основные силы захватчики концентрировали на Авдеевском и Купянском направлении. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В ISW отметили, что россиянам не хватает возможности проводить более одной эффективной крупномасштабной оперативной операции одновременно, как это было на протяжении всей войны. Теперь оккупанты могут использовать несколько чередующихся наступательных усилий, чтобы отвлечь оборонительные возможности Украины в условиях нехватки артиллерии и средств ПВО.

Также аналитики подчеркнули, что нынешний тип российских наступательных операций позволяет частям подразделений, участвующих в менее интенсивных операциях, отдыхать и восстанавливаться, в то время как другие подразделения ведут активные действия. Через некоторое время войска РФ могут активизировать усилия на другом оперативном направлении, вынуждая украинские силы перераспределять свои оборонительные ресурсы по всему театру военных действий и создавая уязвимости, которыми российские силы могут воспользоваться.

Более того, сейчас оккупанты создают резервы оперативного и стратегического уровня, способные поддерживать наступательные операции весной и летом 2024 года. При этом аналитики продолжают считать, что эти резервы вряд ли будут готовы действовать в качестве сил прорыва первого эшелона или сил второго эшелона, способных проводить крупномасштабные механизированные атаки в 2024 год.

По мнению экспертов ISW, путинские войска, вероятно, будут использовать подготовленные резервы для пополнения или усиления существующих подразделений и продолжения наступательных операций под руководством пехоты с периодическими ограниченными механизированными ударами.

В то же время аналитики предупреждают, что, если США не возобновят оказание военной помощи Украине, в условиях нехватки артиллерии и противовоздушной обороны у ВСУ, даже плохо обученные и плохо оснащенные российские оккупанты смогут проводить успешные наступательные операции.

Напомним, российские оккупанты, используя преимущество в воздухе, в ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытаются любой ценой выйти на административную границу Донецкой области. Особенно сложная ситуация на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в последние дни обстановка на фронте на востоке Украины существенно обострилась. Оккупационные силы активизировали наступательные действия, неоднократные попытки атак происходят, в частности, на Лиманском, Бахмутском, Покровском направлениях.

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