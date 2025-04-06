Армия России снова атаковала мирных жителей Херсонщины: есть погибший и раненые

Утром 6 апреля российские террористы убили 59-летнего мужчину в Днепровском районе Херсона. В результате вражеских обстрелов он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По его словам, Россия продолжает обстреливать населённые пункты Украины и целится по жилым районам.

"Около 6.30 в Днепровском районе российские террористы убили человека. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 59-летний мужчина. Соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

Кроме этого, за прошедшие сутки, 5 апреля, российские войска продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской городской территориальной общины. Под огнем оказались город Херсон, а также поселки Антоновка и Садовое. Оккупанты применили артиллерию и беспилотники, сообщил Мрочко.

По его словам, в результате атаки армии РФ были повреждены три частных дома и многоэтажка.

"В результате обстрелов Херсонской городской территориальной общины со стороны российских оккупационных войск за минувшие сутки 3 человека получили ранения разных степеней тяжести. Им оказана необходимая медицинская помощь", — отметил глава КМВА.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска продолжают терроризировать обстрелами правый берег Херсонщины. Вечером в воскресенье, 30 марта, враг атаковал с беспилотника населенный пункт Кийдейка, расположенный в Херсонском районе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!