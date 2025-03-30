Поселок на Херсонщине попал под удар дронов: пострадал мужчина

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать обстрелами правый берег Херсонщины. Вечером в воскресенье, 30 марта, враг атаковал с беспилотника населенный пункт Кийдейка, расположенный в Херсонском районе.

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О преступлениях оккупантов сообщил в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По его словам, ранение получил 33-летний местный житель, он находится в больнице.

"Российские оккупанты из дрона атаковали Киндейку. Минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 33-летний мужчина. Его доставили в больницу сотрудники полиции", – рассказал глава МВА.

Кроме того, военные государства-агрессора сбросили взрывчатку с дрона на 66-летнюю женщину в Днепровском районе Херсона.

"У нее травматическая ампутация правой стопы. Сотрудники полиции доставили пострадавшую в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь", – написал Мрочко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– президент Владимир Зеленский заявил, что жестокость российских обстрелов каждый день и каждую ночь показывает, насколько Путину плевать на дипломатию. Россия заслуживает увеличения давления и новых санкций.

– С 24 по 30 марта РФ наносила удары по большинству регионов нашего государства. Враг применил для атак на украинские города и села 1310 КАБов, более тысячи ударных дронов и около десятка ракет.

– В марте 2025 года ПВО уничтожило более 4 тысяч вражеских воздушных целей, более половины из них – это ударные дроны типа "Шахед". Также активно работала украинская авиация: за месяц нанесены сотни поражений по врагу.

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