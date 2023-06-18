Армия России снова обстреливала Херсонщину: есть жертва и раненый ребенок

Накануне 17 июня российские войска почти 70 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Захватчики выпустили около 500 снарядов, из них 29 – по Херсону.

Видео дня

При обстреле погиб человек, еще четверо мирных жителей, среди которых и ребенок, получили ранения. Об этом сообщили в Херсонской областной военно-гражданской администрации.

"По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 68 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 467 снарядов из артиллерии, минометов, авиации, РСЗО и беспилотников. По Херсону враг выпустил 29 снарядов", – говорится в сообщении.

Враг привычно целился по жилым кварталам в мирных городах и селах региона.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 4 (из них один ребенок) – получили ранения", – рассказали о последствиях российских атак в Херсонской ОВА.

Напомним, накануне сообщалось, что россияне атаковали управляемыми авиабомбами Казацкое в Херсонской области: трое гражданских получили ранения, один погиб.

Также стало известно, что оккупанты обстреляли село на Харьковщине, ракета попала в авто: два человека погибли на месте. Мужчина и женщина, ставшие жертвами российского удара, были волонтерами, возили местным жителям продукты и медикаменты.