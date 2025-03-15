Армия России совершила авиаудар по Херсону: из-под завалов достали тело мужчины
В ночь на 15 марта российские войска вновь нанесли авиаудар по Херсону. Вражеский КАБ разрушил жилой дом.
Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины. Подробности сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, россияне ночью снова нанесли авиаудар по Херсону.
"После попадания КАБ под завалами дома оказался 43-летний мужчина. Спасатели быстро достали херсонца из-под обломков, но, к сожалению, без признаков жизни. Также на месте попадания возникли два пожара: горел жилой дом и хозяйственная постройка. Пожар оперативно ликвидирован", – отметили спасатели.
Напомним, накануне, 14 марта, россияне сбросили авиабомбы на центр Херсона. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены медицинское учреждение, магазины, офисы, гражданские и коммунальные автомобили.
В результате удара погиб мужчина, есть также пострадавшие среди гражданских.
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